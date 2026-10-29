Detenido por amenazas a ministro es hermano de reconocido presentador de Teletica

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron la mañana de este jueves 29 de octubre de 2026 al artista y bailarín profesional José Daniel Marenco Campos, de 54 años, como sospechoso del delito de amenazas contra funcionarios públicos. El arresto se ejecutó tras un allanamiento en su casa de habitación, ubicada en Sabanilla de Montes de Oca.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, a Marenco Campos se le investiga por emitir graves insultos y presuntas amenazas de muerte dirigidas al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, así como mensajes intimidatorios contra la viceministra de esa cartera, Sally Molina Villalobos, y otros tres funcionarios de la institución.

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En 3 puntos Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron la mañana de este jueves 29 de octubre de 2026 al artista y bailarín profesional José Daniel Marenco Campos, de 54 años. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, a Marenco Campos se le investiga por emitir graves insultos y presuntas amenazas de muerte dirigidas al ministro de Cultura y Juventud. Marenco Campos fue trasladado a las celdas del Primer Circuito Judicial de San José en el Barrio González Lahmann.

Las pesquisas, lideradas por la Sección Especializada contra el Cibercrimen del OIJ, iniciaron en marzo de este año. La policía judicial logró rastrear las direcciones IP y los usuarios digitales desde donde se enviaban los mensajes.

El expediente de la Fiscalía revela que el investigado actuaba motivado por un aparente resentimiento laboral relacionado con su trayectoria artística. En uno de los correos electrónicos interceptados, enviado bajo el asunto "Muerte al Ministerio de Cultura", el sospechoso redactó: “Yo no olvido cómo destruyeron mi carrera en el Ministerio de Cultura, les tengo sangre en el ojo”.

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Asimismo, las autoridades judiciales informaron que en julio de 2026 la viceministra Sally Molina recibió mensajes a través de Facebook Messenger en los que se le amenazaba con agresiones físicas en la vía pública por "venganza". Durante el operativo de este jueves, los agentes judiciales lograron decomisar dos teléfonos celulares, una computadora y una tableta, los cuales serán sometidos a análisis forense digital.

Tras confirmarse la detención, el ministro Jorge Rodríguez Vives emitió un pronunciamiento en sus redes sociales, defendiendo el derecho a la crítica pero rechazando categóricamente la violencia.

"Creo profundamente en la libertad de expresión, en el derecho a disentir y en la crítica, incluso cuando es dura o incómoda. Pero ninguna diferencia de criterio justifica la amenaza, la intimidación o la violencia. Nuestros actos tienen consecuencias que debemos asumir. (...) El miedo no puede convertirse en la razón para dejar de hacer lo que creemos correcto", manifestó el jerarca.

José Daniel Marenco es un reconocido exponente de la danza contemporánea en el país e hijo de los fallecidos y recordados actores de la escena costarricense Álvaro Marenco y Roxana Campos. Ante las consultas de los medios de comunicación, las autoridades judiciales aclararon y enfatizaron que la investigación penal se dirige de forma única e individual contra los actos del sospechoso, por lo que su hermano, el popular presentador de televisión e influencer Ítalo Marenco, no tiene ninguna relación ni responsabilidad en el caso.

Marenco Campos fue trasladado a las celdas del Primer Circuito Judicial de San José en el Barrio González Lahmann. Su abogado defensor, Jeison Garro Fuentes, declaró que su representado se encuentra "tranquilo" a la espera de que el Juzgado Penal programe la audiencia para determinar las medidas cautelares correspondientes.