Detienen a sospechoso de amenazar de muerte al ministro de Cultura

Una investigación por presuntas amenazas contra autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud llevó a agentes judiciales a allanar una vivienda en Sabanilla de Montes de Oca, donde detuvieron a un hombre de apellido Marenco.

Al sospechoso se le vincula con el supuesto envío de correos electrónicos y mensajes en redes sociales dirigidos al ministro Jorge Rodríguez y a otros funcionarios de esa cartera.

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En 3 puntos Una investigación por presuntas amenazas contra autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud llevó a agentes judiciales a allanar una vivienda en Sabanilla de Montes de Oca, donde detuvieron a un hombre de apellido Marenco. Al sospechoso se le vincula con el supuesto envío de correos electrónicos y mensajes en redes sociales dirigidos al ministro Jorge Rodríguez y a otros funcionarios de esa cartera. La causa está a cargo de la Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José, que investiga la presunta participación de Marenco en estos hechos.

Entre los hechos investigados figura una presunta amenaza de muerte contra Rodríguez, enviada el 29 de agosto. Además, se indaga el supuesto envío de mensajes ofensivos e intimidatorios a la viceministra Sally Molina Villalobos.

Las comunicaciones bajo investigación se remontan a marzo de 2026 y habrían sido dirigidas a distintos despachos relacionados con el sector cultural.

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Uno de los correos analizados tiene fecha del 3 de julio de 2026. En ese mensaje, el remitente atribuía al Ministerio la destrucción de su carrera y expresaba resentimiento hacia sus destinatarios.

La causa está a cargo de la Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José, que investiga la presunta participación de Marenco en estos hechos.