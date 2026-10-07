PCD golpea a “Los Gery” en Cartago: Nuevos detenidos, pulpería narco descubierta y droga decomisada

La Policía de Control de Drogas (PCD) sumó tres nuevas detenciones contra integrantes de la banda conocida como “Los Gery”, que opera en San Diego de La Unión, Cartago.

Con este operativo, ya son 26 las personas detenidas por la PCD y vinculadas con esta estructura dedicada, según las autoridades, al narcomenudeo.

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Las acciones se realizaron como parte del Plan Escudo, estrategia que busca intervenir de manera más rápida organizaciones dedicadas a la venta de drogas en comunidades vulnerables.

Tres detenidos y una pulpería usada como fachada

En 3 puntos La Policía de Control de Drogas (PCD) sumó tres nuevas detenciones contra integrantes de la banda conocida como “Los Gery”, que opera en San Diego de La Unión, Cartago. Con este operativo, ya son 26 las personas detenidas por la PCD y vinculadas con esta estructura dedicada, según las autoridades, al narcomenudeo. Meta descripción: La PCD detuvo a tres integrantes de “Los Gery” en La Unión y ya suma 26 personas detenidas vinculadas con esta banda de narcomenudeo.

Durante los cuatro allanamientos ejecutados por la PCD fueron detenidas tres personas.

Una de ellas es una mujer de apellido Barrera, quien cuenta con antecedentes por resistencia a la autoridad.

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También fue detenido su compañero sentimental, de apellido Borbón, quien no registra antecedentes.

El tercer detenido es un hombre de nacionalidad nicaragüense, de apellido Lazo y conocido con el alias de “Rasta”, quien tampoco registra antecedentes.

Uno de los inmuebles intervenidos llamó especialmente la atención de los investigadores, pues funcionaba como una pulpería que presuntamente era utilizada para encubrir la venta de drogas.

Los allanamientos permitieron además incautar una cantidad importante de drogas destinadas a la venta al menudeo.

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También buscan a menores utilizados para vender droga

El operativo tuvo un segundo componente. De manera paralela, autoridades judiciales allanaron cuatro inmuebles con el objetivo de aprehender a varios menores de edad que, presuntamente, serían utilizados por la organización para vender drogas en la vía pública.

La utilización de menores forma parte de las líneas de investigación desarrolladas alrededor de esta estructura.

Con las nuevas detenciones, la PCD alcanza la cifra de 26 personas detenidas vinculadas con “Los Gery”, en acciones dirigidas a desarticular la organización que opera en San Diego.

El despliegue se enmarca en el Plan Escudo, cuyo objetivo es decomisar drogas y armas, detener a las personas involucradas y atacar las estructuras de narcomenudeo que generan violencia en comunidades vulnerables.

Meta descripción: La PCD detuvo a tres integrantes de “Los Gery” en La Unión y ya suma 26 personas detenidas vinculadas con esta banda de narcomenudeo.