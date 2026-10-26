¡Golpe al bolsillo! Aresep aprueba aumento en los pasajes de autobús por alza en los combustibles

Los usuarios del transporte público en Costa Rica deberán prepararse para pagar más por los pasajes de autobús. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó un incremento tarifario general ante el encarecimiento de los combustibles, asociado al aumento en los precios internacionales del petróleo y a la guerra en Medio Oriente.

Según explicó Paolo Varela, intendente de Transporte, el ajuste se tramitó mediante un estudio de “caso fortuito”, una figura que contempla circunstancias ajenas al país que modifican las condiciones para prestar el servicio.

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El funcionario detalló que el aumento se aplicará a las rutas cuyos operadores cuenten con un título habilitante vigente, ya sea una concesión o un permiso.

“De acuerdo con lo resuelto, se presenta un aumento general de 6,87% para el servicio de autobús aplicable a todas aquellas rutas empresas con un título habilitante vigente, sea una concesión o sea un permiso. Todas estas tarifas también han sido redondeadas al múltiplo más cercano de ¢10 según la moneda de menor denominación que se encuentra en circulación”, detalló Varela.

En 3 puntos Los usuarios del transporte público en Costa Rica deberán prepararse para pagar más por los pasajes de autobús. Según explicó Paolo Varela, intendente de Transporte, el ajuste se tramitó mediante un estudio de “caso fortuito”, una figura que contempla circunstancias ajenas al país que modifican las condiciones para prestar el servicio. Con estos ajustes, el costo de movilizarse en transporte público aumentará en medio de las presiones generadas por el encarecimiento de los combustibles.

La información suministrada presenta una diferencia en el porcentaje del ajuste: inicialmente señala un incremento del 6,78%, mientras que la cita atribuida al intendente de Transporte menciona un 6,87%.

¿Cuándo comenzará a regir el aumento en los autobuses?

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Aunque el incremento ya fue aprobado, los usuarios no empezarán a pagarlo de inmediato. Según la Aresep, las nuevas tarifas entrarán en vigor el segundo día hábil posterior a su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Por ello, la fecha efectiva dependerá de cuándo se publique oficialmente la resolución.

La autoridad reguladora explicó que el impacto del encarecimiento de los combustibles se traslada a los pasajes debido a la forma en que se financia el transporte público en Costa Rica.

“El financiamiento de los servicios de transporte público viene directamente a partir de la tarifa, de manera que cualquier variación importante en los costos que componen la estructura de costos de estos servicios se verá reflejado en algún momento en la tarifa”, comentó Varela.

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El ajuste no se limita al servicio de autobús. La Aresep también aprobó aumentos para los taxis, tanto en el banderazo inicial como en el costo por kilómetro, con incrementos de alrededor de ¢20 en ambos rubros.

Además, la tarifa por demora por hora tendrá un aumento de entre ¢80 y ¢130, según lo indicado por Varela.

En el caso de los taxis, las nuevas tarifas comenzarán a regir el día natural siguiente a la publicación de la resolución en La Gaceta.

Las personas usuarias podrán revisar los montos oficiales correspondientes a cada ruta de autobús en el sitio web de la Aresep o mediante la aplicación Aresep Contigo.

Con estos ajustes, el costo de movilizarse en transporte público aumentará en medio de las presiones generadas por el encarecimiento de los combustibles, un gasto que impacta directamente el presupuesto de quienes utilizan estos servicios a diario.