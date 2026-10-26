Patricia Vargas anuncia acercamiento con el Gobierno y pone una condición para dialogar con Laura Fernández

La nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, aseguró que mantendrá abierta la posibilidad de dialogar con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en medio de las tensiones entre las instituciones y los cuestionamientos dirigidos al funcionamiento de la administración de justicia.

Durante una conferencia de prensa posterior a su elección, la magistrada fue consultada sobre la posibilidad de solicitar una reunión con la presidenta de la República, Laura Fernández, así como sobre las acciones que pretende impulsar para mejorar las relaciones entre los poderes.

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Vargas indicó que el tema será analizado como una de las prioridades de su gestión y que, una vez tomada una decisión, se informará oportunamente.

“En cuanto a lo primero, Alan, como les comentaba, será uno de los temas que vamos a plantearnos de inmediato. Y una vez que tomemos una decisión en cuanto a esto, que hay que tomarla y hay que valorarlo, pues obviamente que les estaríamos informando”, manifestó.

En 3 puntos La nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, aseguró que mantendrá abierta la posibilidad de dialogar con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Durante una conferencia de prensa posterior a su elección, la magistrada fue consultada sobre la posibilidad de solicitar una reunión con la presidenta de la República, Laura Fernández. Con estos planteamientos, Vargas inicia su gestión con la disposición de promover el diálogo entre los poderes de la República, siempre bajo el respeto a la independencia judicial.

La jerarca también señaló que el diálogo entre las instituciones debe desarrollarse bajo condiciones que permitan construir acuerdos y generar resultados concretos para la ciudadanía.

Respeto institucional e independencia judicial

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Vargas reiteró que el Poder Judicial tiene disposición para conversar con los representantes de los otros poderes de la República, pero insistió en que deben respetarse las competencias de cada institución.

La magistrada destacó que la independencia judicial constituye un principio fundamental que no debe estar sujeto a negociación y que cualquier acercamiento debe partir del respeto mutuo.

En ese sentido, consideró necesario evitar los ataques personales y las discusiones que profundicen la polarización.

También señaló que el debate público debe desarrollarse con altura y que, frente a la delincuencia común y organizada, es importante que exista un esfuerzo conjunto entre las instituciones.

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La presidenta de la Corte explicó que su administración deberá valorar cuáles iniciativas permiten la participación del Poder Judicial, tomando en cuenta que a los jueces, las juezas y las personas magistradas les corresponde el juzgamiento y la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento.

Sobre la posibilidad de impulsar acciones concretas para mejorar las relaciones institucionales, Vargas indicó que estos aspectos serán analizados durante los primeros días de su gestión.

Patricia Vargas destaca la importancia de que más mujeres lleguen a puestos de poder

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue el hecho de que tres mujeres estén al frente de los tres poderes de la República, una situación que fue planteada por los periodistas como una oportunidad para fortalecer el diálogo institucional.

Vargas manifestó su satisfacción por convertirse en la segunda mujer en asumir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y destacó la importancia de que este acontecimiento sirva como referencia para las nuevas generaciones.

“Yo quisiera pensar que esto va a motivar para que las jerarquías de los otros poderes de la República pues se unan en esta discusión desde el respeto, de las competencias que tenemos cada uno para construir y que esto sirva también para abrirle las puertas a las mujeres y sobre todo a las jóvenes y a las niñas que vienen detrás”, expresó.

La magistrada reconoció que el acceso de las mujeres a cargos de decisión ha implicado dificultades y subrayó la necesidad de continuar trabajando para ampliar sus oportunidades.

“Es un proceso, es una construcción que en las sociedades no ha sido tampoco fácil”, señaló al referirse a la participación femenina en los espacios de liderazgo.

Con estos planteamientos, Vargas inicia su gestión con la disposición de promover el diálogo entre los poderes de la República, siempre bajo el respeto a la independencia judicial, las competencias institucionales y la búsqueda de soluciones que beneficien a la ciudadanía.