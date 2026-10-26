Patricia Vargas queda a dos votos de presidir la Corte, Solano perdió apoyo

La elección de la nueva presidencia de la Corte Suprema de Justicia permanece sin definirse tras las primeras dos rondas de votación de este lunes 26 de octubre. Patricia Vargas González encabeza los resultados con 10 votos, pero necesita 12 para alcanzar el cargo.

La magistrada de la Sala Tercera conserva el mismo respaldo en ambos escrutinios y queda a dos apoyos de obtener la mayoría requerida.

Publicidad

En 3 puntos La elección de la nueva presidencia de la Corte Suprema de Justicia permanece sin definirse tras las primeras dos rondas de votación de este lunes 26 de octubre. La magistrada de la Sala Tercera conserva el mismo respaldo en ambos escrutinios y queda a dos apoyos de obtener la mayoría requerida. Al cierre de la segunda ronda, ninguno de los cuatro aspirantes alcanza los 12 votos necesarios y la presidencia continúa pendiente de definición.

En la segunda ronda, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y Patricia Solano Castro reciben cinco votos cada uno, mientras Damaris Vargas Vásquez suma tres.

El único cambio frente a la primera votación se registra entre Alfaro y Solano: él pasa de cuatro a cinco apoyos y ella baja de seis a cinco. Patricia Vargas y Damaris Vargas mantienen sus resultados.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

La disputa reúne a cuatro integrantes de la Corte. Damaris Vargas es vicepresidenta de la institución y magistrada de la Sala Primera; Patricia Solano preside la Sala de Casación Penal, mientras Patricia Vargas y Gerardo Rubén Alfaro también integran esta última sala.

El proceso de votación comienza bajo la conducción del magistrado Orlando Aguirre, quien abre el espacio para que los integrantes de Corte Plena expresen las razones de su elección.

Durante esa etapa, Roxana Chacón y Rafael Segura manifiestan su respaldo a Gerardo Rubén Alfaro, mientras Julia Varela apoya a Patricia Solano.

Al cierre de la segunda ronda, ninguno de los cuatro aspirantes alcanza los 12 votos necesarios y la presidencia continúa pendiente de definición.