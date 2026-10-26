Patricia Vargas gana la Presidencia de la Corte y promete defender al Poder Judicial ante presiones y recortes

La magistrada Patricia Vargas González es elegida este lunes 26 de octubre como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, tras obtener el apoyo de la mayoría de las magistraturas en una votación pública.

Vargas asumirá la conducción del Poder Judicial por un período de cuatro años, en un escenario marcado por los enfrentamientos con el Poder Ejecutivo, las restricciones presupuestarias previstas para 2027 y la exigencia ciudadana de una justicia más rápida. La normativa establece que la elección requiere al menos 12 votos.

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La sesión es presidida por Orlando Aguirre Gómez y reúne a las 22 magistraturas de las salas Primera, Segunda, Tercera y Constitucional, incluida una suplencia en la Sala Tercera.

En la contienda también participan Damaris Vargas Vásquez, vicepresidenta de la Corte e integrante de la Sala Primera; Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala Tercera, y Gerardo Rubén Alfaro Vargas, magistrado de esa misma sala.

En 3 puntos La magistrada Patricia Vargas González es elegida este lunes 26 de octubre como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, tras obtener el apoyo de la mayoría de las magistraturas en una votación pública. Vargas asumirá la conducción del Poder Judicial por un período de cuatro años, en un escenario marcado por los enfrentamientos con el Poder Ejecutivo. Ahora deberá convertir sus propuestas en acuerdos y acciones desde la Presidencia de la Corte.

La nueva jerarca presenta un plan de transformación organizado en nueve ejes, con énfasis en independencia judicial, modernización tecnológica, reducción del rezago y protección de los recursos institucionales.

“Fortalecer el Poder Judicial es fortalecer la democracia y la confianza de las personas en sus instituciones”, afirma durante la exposición de su candidatura.

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Uno de los principales desafíos de su gestión será enfrentar las restricciones presupuestarias planteadas para el próximo año.

Durante su presentación, Vargas advierte que las normas de ejecución del presupuesto 2027 congelarían cerca de ₡30.000 millones, limitarían los movimientos entre partidas y restringirían el uso de 2.463 plazas vacantes.

Según explica, esas disposiciones ponen en riesgo la continuidad laboral de personas que ocupan puestos interinos y podrían afectar la atención que recibe la ciudadanía.

“Un presupuesto digno para el Poder Judicial no es un privilegio institucional, es una condición para ofrecer una justicia digna y proteger los derechos de todas las personas”, sostiene.

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Su posición coloca la defensa de los recursos entre las prioridades de la nueva presidencia, en medio de las diferencias entre las autoridades judiciales y el Gobierno sobre el financiamiento y el funcionamiento de la institución.

Para reducir el rezago, Vargas propone extender a escala nacional un modelo de monitoreo continuo de los despachos judiciales.

El sistema incluiría alertas y pronósticos mediante análisis masivo de datos, con el objetivo de identificar atrasos, anticipar riesgos y corregir problemas antes de que aumenten los tiempos de respuesta.

También plantea implementar el expediente electrónico en materia penal y penal juvenil, tanto en los despachos jurisdiccionales como en el Ministerio Público.

Otra de sus propuestas es crear tribunales itinerantes para atender delitos sexuales y violencia contra las mujeres.

“Los asuntos sin conclusión son heridas abiertas para las partes, y más profundas son estas heridas cuando hablamos de procesos penales”, expresa.

La nueva presidenta apuesta por incorporar inteligencia artificial como parte de una transformación de los procesos judiciales.

Durante su intervención menciona experiencias internacionales y subraya que la modernización debe ir más allá de introducir herramientas nuevas en procedimientos antiguos.

En comunicación, propone fortalecer las vocerías expertas y mejorar la coordinación entre las dependencias judiciales para explicar con mayor claridad el trabajo institucional.

“La institución no puede comunicarse como si sus dependencias fuesen islas”, señala.

Además, plantea acercar el Poder Judicial a la niñez y la juventud y realizar la apertura del año judicial fuera de la Gran Área Metropolitana.

Vargas vincula su experiencia con el Poder Judicial desde 1996. En su trayectoria se desempeña como asistente en la Defensa Pública, defensora pública, supervisora, letrada de la Sala Tercera, jueza de juicio y jueza de apelación, antes de llegar a la magistratura.

Durante su presentación destaca que conoce las diferencias entre la administración de justicia del Valle Central y la de comunidades como Limón, Turrialba y Siquirres.

Ahora deberá convertir sus propuestas en acuerdos y acciones desde la Presidencia de la Corte. Para esa tarea, ofrece una gestión basada en trabajo en equipo, diálogo, firmeza y determinación, con la defensa de la independencia judicial como uno de sus compromisos centrales.