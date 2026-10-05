Pareja de requerido por la DEA también aparece en fiesta de Pueblo Soberano junto a Laura Fernández

Una nueva fotografía pone bajo la lupa la celebración electoral del Partido Pueblo Soberano (PPSO) realizada el pasado 1.° de febrero en el Hotel Aurola Holiday Inn, en San José.

La imagen, a la que tuvo acceso Expediente, muestra a la pareja y madre de los hijos del ciudadano chino naturalizado costarricense Guobin Tam Zhang, de apellido Valverde, junto a la presidenta de la República, Laura Fernández.

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La mujer aparece sonriente y con una camiseta alusiva al Partido Pueblo Soberano durante la actividad en la que también estuvo presente Tam Zhang, conocido con el alias de “Juan Carlos” y requerido por la justicia estadounidense.

El mismo evento ya había generado cuestionamientos luego de que trascendiera una fotografía de Tam Zhang junto a la entonces diputada Pilar Cisneros.

En 3 puntos Una nueva fotografía pone bajo la lupa la celebración electoral del Partido Pueblo Soberano (PPSO) realizada el pasado 1.° de febrero en el Hotel Aurola Holiday Inn, en San José. La imagen, a la que tuvo acceso Expediente, muestra a la pareja y madre de los hijos del ciudadano chino naturalizado costarricense Guobin Tam Zhang, de apellido Valverde, junto a la presidenta de la República, Laura Fernández. La investigación deberá determinar las circunstancias que rodearon la presencia de Tam Zhang y personas de su entorno en actividades vinculadas con el partido oficialista.

De acuerdo con la información divulgada por Expediente, la presencia de la mujer en la actividad llevó a consultar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) si ella adquirió bonos del Partido Pueblo Soberano o si forma parte de la estructura de la agrupación política.

No obstante, la información suministrada no establece que exista un vínculo de ese tipo.

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La nueva fotografía se suma a las imágenes que han generado preguntas sobre la presencia de Tam Zhang y personas de su entorno en una actividad del partido oficialista.

Laura Fernández dice que no conoce a Tam Zhang

La presidenta Laura Fernández se refirió este lunes a la polémica y aseguró que no conoce al requerido por la justicia estadounidense.

“Yo a esta persona no la conozco, no tengo la más mínima idea de quién es, nunca me he reunido con él. No sé a qué se dedica, no tengo la más mínima idea de quién es. No sé qué hacía el día en que yo gané las elecciones”, declaró la mandataria a varios medios de comunicación.

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Fernández explicó que ese día había alrededor de 2.000 personas en el Hotel Aurola, por lo que, según dijo, no podía conocer a todos los asistentes.

“Por razones obvias, yo no conozco a todas esas 2.000 personas”, afirmó.

La presidenta también rechazó fotografías que, según dijo, pretenden mostrar a Tam Zhang durante el traspaso de poderes.

“Circulan fotos falsas del traspaso de poderes en las que se pretende hacer ver que esta persona aparece, pero no es así. Muy por el contrario, se trata de la delegación oficial de la República Popular China”, manifestó.

Fernández añadió que espera que la justicia avance con el caso, al señalar que se trata de un asunto judicializado.

Pilar Cisneros también aparece en una fotografía

El sábado anterior había trascendido una fotografía de Tam Zhang junto a Pilar Cisneros.

La exdiputada reaccionó ante la imagen y aseguró que no tenía nada que ocultar, además de afirmar que no conocía al requerido por la justicia estadounidense.

Ahora, la fotografía de la pareja de Tam Zhang junto a la presidenta agrega un nuevo elemento a la controversia alrededor de la celebración del PPSO.

Por su parte, el fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que se investigarán todos los hechos delictivos que puedan derivarse del capital relacionado con el extraditable.

La investigación deberá determinar las circunstancias que rodearon la presencia de Tam Zhang y personas de su entorno en actividades vinculadas con el partido oficialista, así como cualquier otro hecho que pueda tener relevancia para las autoridades judiciales.