No están aguantando nada: por este artículo detuvieron a una policía penitenciaria en Cartago

Una agente de la Policía Penitenciaria, de apellido Navarro, fue sorprendida con un cable USB no autorizado durante los controles de ingreso al centro penitenciario Jorge Debravo, en Cartago.

Según la información oficial, el decomiso se realiza durante la revisión corporal y de pertenencias previa al ingreso de la funcionaria al establecimiento.

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En 3 puntos Una agente de la Policía Penitenciaria, de apellido Navarro, fue sorprendida con un cable USB no autorizado durante los controles de ingreso al centro penitenciario Jorge Debravo, en Cartago. Según la información oficial, el decomiso se realiza durante la revisión corporal y de pertenencias previa al ingreso de la funcionaria al establecimiento. La institución recalca que las revisiones se aplican tanto a visitantes como a funcionarios, independientemente de su cargo o condición.

Tras localizar el artículo, los oficiales coordinan con el fiscal de turno el trámite correspondiente. La información suministrada no precisa si la agente queda detenida ni las medidas que se adoptan en su contra.

El caso se conoce en medio de los controles que la Policía Penitenciaria aplica para impedir la entrada de artículos no autorizados a las cárceles del país.

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De acuerdo con las cifras institucionales, entre el 8 de mayo y el 19 de octubre de 2026, un total de 40 funcionarios administrativos y policiales han sido procesados por introducir artículos prohibidos a centros penitenciarios.

La institución recalca que las revisiones se aplican tanto a visitantes como a funcionarios, independientemente de su cargo o condición.