OIJ busca a más víctimas de los “Laden”: solo seis han denunciado a esta banda de préstamos gota a gota
La Policía Judicial hace un llamado a quienes sufrieron amenazas y cobros extorsivos por parte de esta organización para que acudan al OIJ de Cartago y denuncien lo ocurrido.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago hizo un llamado urgente a las personas que hayan sido víctimas de la organización criminal conocida como “Laden”, dedicada presuntamente a préstamos bajo la modalidad “gota a gota”, para que rompan el silencio y denuncien las amenazas y cobros extorsivos que pudieron haber sufrido.
Hasta el momento, las autoridades contabilizan únicamente seis denuncias formales contra esta estructura criminal. Sin embargo, los investigadores tienen conocimiento de que existirían muchas más personas afectadas que todavía no han acudido a la Policía Judicial.
Según el OIJ, la organización utilizaba amenazas, intimidación y armas de fuego para obligar a sus deudores a cancelar préstamos que, debido a los elevados intereses, podían convertirse en obligaciones económicas prácticamente interminables.
La Policía Judicial considera fundamental que quienes hayan enfrentado estas situaciones se acerquen a sus oficinas en Cartago para brindar información y presentar las respectivas denuncias.
Los investigadores insisten en que los testimonios de las víctimas son indispensables para ampliar las pesquisas, identificar nuevos hechos delictivos y establecer la verdadera magnitud de las actividades atribuidas a esta agrupación.
Asimismo, las autoridades advierten que los cobros extorsivos relacionados con préstamos “gota a gota” se han convertido en una problemática recurrente en el país, por lo que consideran que denunciar es una de las principales herramientas para frenar este tipo de delitos.
La estructura “Laden”, que operaba principalmente desde Birrisito de Paraíso y extendía sus actividades a otras comunidades de Cartago y Turrialba, fue intervenida mediante nueve allanamientos que permitieron la detención de 10 personas.
Pese a estas capturas, el OIJ mantiene abierta la investigación y busca determinar si existen otras víctimas que fueron sometidas a amenazas o presiones para cancelar sus deudas.
**El llamado de las autoridades es claro: cualquier persona que haya sufrido cobros extorsivos, intimidaciones o amenazas relacionadas con esta organización debe acudir al OIJ de Cartago para presentar su denuncia.**