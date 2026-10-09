¡Pablo Escobar hasta en la piscina! El increíble detalle que sale a la luz en megaoperativo del OIJ

Una piscina con un detalle que difícilmente pasa inadvertido ha llamado la atención en medio del gigantesco operativo que desarrolla este viernes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía contra una presunta organización criminal que operaba en diferentes puntos del país.

Lo que hace particular esta piscina es una imagen del famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, cuyo rostro fue recreado mediante azulejos, formando un mosaico que recuerda a uno de los criminales más conocidos de la historia de América Latina.

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La figura del antiguo jefe del cartel de Medellín destaca en el contexto de una investigación que precisamente busca desarticular una estructura presuntamente relacionada con narcotráfico, legitimación de capitales, homicidios y otros delitos.

En 3 puntos Una piscina con un detalle que difícilmente pasa inadvertido ha llamado la atención en medio del gigantesco operativo que desarrolla este viernes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía contra una presunta organización… Lo que hace particular esta piscina es una imagen del famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, cuyo rostro fue recreado mediante azulejos. Mientras las autoridades avanzan con la captura de los sospechosos y la recopilación de evidencias.

Escobar, quien murió en diciembre de 1993 durante un operativo policial en Colombia, se convirtió en uno de los mayores símbolos del narcotráfico internacional por el imperio criminal que construyó y la violencia que desató durante las décadas de 1980 y 1990.

Aunque la imagen resulta llamativa, su presencia en una piscina no constituye por sí misma evidencia de vínculos con organizaciones criminales colombianas.

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Megaoperativo contra peligrosa organización

El hallazgo se conoce en medio de las operaciones judiciales denominadas Portus y Conexión, que contemplan más de 80 allanamientos simultáneos en diferentes sectores de Limón, Heredia y otras zonas del territorio nacional.

Las autoridades buscan detener al menos a 48 sospechosos de integrar una estructura criminal que, según las investigaciones, comenzó realizando robos de combustible y asaltos contra tráileres cargados de mercancías.

Conforme avanzaron las pesquisas, los investigadores identificaron posibles conexiones con otros delitos, entre ellos el tráfico de drogas, homicidios y legitimación de capitales.

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Uno de los principales sospechosos es un hombre de apellidos Delgado Sandí, conocido con el alias de «Chon», quien fue detenido durante las intervenciones policiales en el sector de Liverpool, distrito de Río Blanco, Limón.

La operación comenzó desde las 4:00 de la madrugada y es dirigida por dos fiscalías especializadas, con participación de agentes del OIJ.

Mientras las autoridades avanzan con la captura de los sospechosos y la recopilación de evidencias, la particular imagen de Pablo Escobar elaborada con azulejos se convierte en uno de los detalles que más llaman la atención alrededor de este caso.