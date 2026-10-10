Otro golpe para el Campeón! Herediano cae ante San Carlos y la crisis rojiamarilla se agrava

El campeón nacional no levanta cabeza. El Club Sport Herediano sufrió una nueva derrota este sábado 10 de octubre al caer por la mínima diferencia frente a San Carlos, en un resultado que profundiza las preocupaciones alrededor del conjunto florense.

Los Toros del Norte, dirigidos por Wálter «Paté» Centeno, aprovecharon sus oportunidades para llevarse tres puntos valiosos de Santa Bárbara y complicar todavía más el panorama de un Herediano que no encuentra la respuesta necesaria para salir de su crisis deportiva.

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El golpe llegó muy temprano. Apenas al minuto 4, el delantero mexicano Brian Martínez aprovechó un centro de Jeykel Venegas y venció al guardameta Anthony Walker para marcar el 0-1 definitivo. La anotación fue revisada por el VAR antes de ser confirmada.

En 3 puntos El campeón nacional no levanta cabeza. El Club Sport Herediano sufrió una nueva derrota este sábado 10 de octubre al caer por la mínima diferencia frente a San Carlos. Los Toros del Norte, dirigidos por Wálter «Paté» Centeno, aprovecharon sus oportunidades para llevarse tres puntos valiosos de Santa Bárbara y complicar todavía más el panorama de un Herediano que no encuentra la respuesta necesaria para… La crisis rojiamarilla sigue abierta y la presión aumenta.

La derrota vuelve a encender las alarmas en el equipo rojiamarillo. Herediano inició la segunda vuelta del campeonato con la urgencia de sumar puntos, pero terminó nuevamente sin respuestas en el marcador.

La situación preocupa por tratarse del vigente campeón nacional, una institución acostumbrada a pelear por los primeros puestos y que ahora debe mirar con atención la distancia que lo separa de la zona de clasificación.

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El equipo contó con la presencia de Jafet Soto en el banquillo como asistente de Paulo César Wanchope, en una nueva apuesta por encontrar soluciones al complicado momento florense. Sin embargo, el respaldo dirigencial no se tradujo en el resultado que la afición esperaba.

La pregunta comienza a pesar cada vez más entre los seguidores heredianos: ¿cómo puede un equipo que viene de conquistar el título nacional atravesar tantas dificultades para competir y sumar victorias?

Mientras Herediano continúa buscando respuestas, San Carlos hizo su trabajo y consiguió una victoria importante para sus aspiraciones en el Apertura 2026.

El conjunto norteño, bajo la conducción de Centeno, golpeó temprano y defendió una ventaja que terminó siendo suficiente para salir de Santa Bárbara con los tres puntos.

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Para el Team, en cambio, el resultado representa mucho más que una derrota: es otra señal de alerta en un torneo que empieza a exigir una reacción inmediata.

Herediano necesita recuperar confianza, mejorar su funcionamiento colectivo y transformar la urgencia en resultados. La corona todavía está en sus vitrinas, pero el presente obliga a preguntarse cuánto tiempo más podrá permitirse dejar puntos en el camino.

La crisis rojiamarilla sigue abierta y la presión aumenta. Ahora, todas las miradas estarán puestas en la capacidad del campeón para responder dentro de la cancha y evitar que la segunda vuelta se convierta en una cuesta todavía más difícil de superar.