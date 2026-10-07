Óscar " Macho " Ramírez respalda a Bryan Ruiz:"Tenemos entrenador para muchos años "

Óscar “Macho” Ramírez habló claro sobre Bryan Ruiz y su futuro como entrenador de la Selección de Costa Rica.

El actual técnico de Alajuelense no ocultó su satisfacción por el trabajo realizado por Ruiz durante los partidos ante Nicaragua y Haití, y considera que lo mostrado en el banquillo abre la puerta para pensar en él como una opción permanente.

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“Bryan eso lo ha hecho muy bien, es inteligente, tiene una capacidad tremenda y creo que tenemos un entrenador para muchos años”, afirmó Ramírez durante una entrevista con LDA Media.

En 3 puntos Óscar “Macho” Ramírez habló claro sobre Bryan Ruiz y su futuro como entrenador de la Selección de Costa Rica. El actual técnico de Alajuelense no ocultó su satisfacción por el trabajo realizado por Ruiz durante los partidos ante Nicaragua y Haití. La Fedefútbol deberá ahora analizar qué camino tomar después del interinato de Ruiz.

Para el “Macho”, uno de los principales aspectos positivos fue la claridad que mostró la Tricolor. Ramírez destacó que el equipo tuvo una idea definida, seguridad sobre lo que debía hacer en la cancha y capacidad para afrontar los momentos complicados de los partidos.

También resaltó la decisión de Ruiz de apoyarse en futbolistas experimentados como Celso Borges y Ronald Matarrita, quienes, según su análisis, pueden servir como referentes para los jugadores más jóvenes.

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“Los muchachos jóvenes los ven a ellos con esa disposición, con muchas ganas y la entrega que se vio. Eso retroalimenta mucho y ayuda a que caminen juntos”, explicó.

El respaldo de Ramírez no llega únicamente por los últimos partidos de la Selección.

Ruiz ya conoce su metodología. Fue asistente de Ramírez en Alajuelense y también trabajó junto a Alexandre Guimaraes. Además, ha desarrollado procesos en las divisiones menores del conjunto rojinegro.

Por eso, el técnico manudo considera que Ruiz ha venido quemando etapas y que su reciente experiencia al frente de la Tricolor es parte de un proceso de formación que podría llevarlo a asumir mayores responsabilidades.

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Ramírez también se refirió a una de las situaciones que podrían pesar en una eventual continuidad de Ruiz: su situación familiar.

Aun así, considera que el calendario de una Selección Nacional podría permitirle combinar ambas responsabilidades.

“Dios quiera que siga ahí”, expresó Ramírez, quien incluso considera que Ruiz podría manejar sus asuntos familiares y, al mismo tiempo, continuar al frente de la Selección.

La Fedefútbol deberá ahora analizar qué camino tomar después del interinato de Ruiz. Mientras esa decisión llega, una voz de mucho peso en el fútbol costarricense ya dejó clara su posición: para Óscar “Macho” Ramírez, Bryan Ruiz no debería ser visto únicamente como un técnico interino, sino como un entrenador con futuro para la Tricolor.