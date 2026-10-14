OIJ revela todo lo que encontraron durante los operativos para detener a furbolista del Cartaginés

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirma la detención del futbolista del Club Sport Cartaginés, Carlos Barahona, de 24 años, y de otros tres hombres como sospechosos de extorsión, amenazas con arma de fuego y amenazas de muerte, en una investigación relacionada con préstamos bajo la modalidad de “gota a gota”.

Según la oficina de prensa del OIJ, los otros detenidos son un hombre de apellido Duarte, de 40 años; uno de apellido Artavia, de 21; y otro de apellido Aguilar, de 18.

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Las capturas se producen durante dos allanamientos ejecutados minutos antes de las seis de la mañana de este miércoles 14 de octubre. Uno tiene lugar en la vivienda del jugador, en El Bosque de Oreamuno, y el otro en una casa en Tejar de El Guarco.

En 3 puntos El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirma la detención del futbolista del Club Sport Cartaginés, Carlos Barahona, de 24 años, y de otros tres hombres como sospechosos de extorsión. Según la oficina de prensa del OIJ, los otros detenidos son un hombre de apellido Duarte, de 40 años; uno de apellido Artavia, de 21; y otro de apellido Aguilar, de 18. Los cuatro hombres figuran como sospechosos dentro de la investigación.

Aparente marihuana decomisada por los agentes del OIJ.

Durante las intervenciones, los agentes decomisan evidencias relacionadas con la investigación, así como marihuana, armas de fuego y municiones. El OIJ no precisa en cuál de las dos viviendas se localiza cada hallazgo.

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La investigación se origina en denuncias presentadas meses atrás por personas que aseguran haber recibido préstamos de los sospechosos bajo la modalidad de “gota a gota”.

De acuerdo con la versión que comunica la policía judicial, los altos intereses dificultan que las víctimas cumplan con los pagos y, a partir de los atrasos, comienzan las presuntas extorsiones.

Los denunciantes señalan que los sospechosos los buscan en sus viviendas y en otros lugares para amenazarlos de muerte y exigirles el dinero.

Esas denuncias dan paso a la intervención del OIJ y a los dos allanamientos realizados esta mañana en Cartago.

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La confirmación oficial amplía la información sobre la captura de Barahona, quien la noche del martes participa como titular en el partido entre Cartaginés y Puntarenas FC.

Los cuatro hombres figuran como sospechosos dentro de la investigación. Su eventual responsabilidad penal debe determinarse en el proceso judicial.