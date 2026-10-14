OIJ revela rol y forma de operar de Carlos Barahona en banda de préstamos “gota a gota”

El futbolista Carlos Barahona habría cumplido una función de intermediario dentro de una banda dedicada a los préstamos informales conocidos como gota a gota, cuyos integrantes presuntamente amenazaban y extorsionaban a las personas que no podían pagar las deudas.

Así lo explicó Vladimir Muñoz, subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), horas después de que el jugador fuera detenido la madrugada de este miércoles en su vivienda, ubicada en la urbanización El Bosque, en Oreamuno de Cartago.

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Barahona fue capturado junto a dos primos de apellidos Artavia y Aguilar, así como otro hombre de apellido Duarte, señalado por las autoridades como el presunto líder de la agrupación.

“Barahona aparentemente fue la persona que contactó a la víctima con Duarte, intercedió para que le hicieran un préstamo de una suma millonaria, y que luego fue la persona que empezó a hacer los cobros para extorsionar a la víctima y obligarla a que le pagaran”, explicó Muñoz.

En 3 puntos El futbolista Carlos Barahona habría cumplido una función de intermediario dentro de una banda dedicada a los préstamos informales conocidos como gota a gota. Así lo explicó Vladimir Muñoz, subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), horas después de que el jugador fuera detenido la madrugada de este miércoles en su vivienda, ubicada en la urbanización El Bosque. La investigación busca determinar las responsabilidades individuales de los detenidos en los presuntos préstamos gota a gota, así como en las amenazas, los cobros extorsivos y los actos de violencia denunciados por la víctima.

El funcionario judicial añadió que el futbolista habría participado también en acciones de intimidación y violencia contra la persona afectada.

“La función de él fue como un intermediario, a su vez ejecutó algunas acciones intimidatorias y de violencia contra la víctima”, detalló el subdirector interino del OIJ.

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Amenazaban con armas y presionaban a las víctimas

De acuerdo con la información del Ministerio Público, la agrupación presuntamente recurría a diferentes métodos para presionar a quienes adquirían los préstamos y luego tenían dificultades para cumplir con los pagos.

Entre las prácticas investigadas figura el envío de mensajes con fotografías de armas de fuego, acompañados de amenazas de matar a las víctimas o a sus familiares.

Además, los integrantes de la banda presuntamente se presentaban en las viviendas de los deudores para exigirles el dinero.

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Cuando las personas no tenían recursos para cancelar las sumas exigidas, los sospechosos supuestamente las obligaban a traspasar propiedades y vehículos como forma de pago.

Estas acciones forman parte de la investigación judicial que permitió identificar a los sospechosos y ejecutar los allanamientos de este miércoles.

Según la información suministrada, Duarte sería quien dirigía la agrupación y disponía del dinero utilizado para otorgar los préstamos.

El hombre trabajaba como peluquero, pero las autoridades le seguían el rastro desde hacía tiempo debido a las actividades relacionadas con estos créditos informales. Los investigadores también buscaban determinar la procedencia del efectivo que utilizaba para prestar dinero.

La investigación formal del caso comenzó en abril de este año, después de que una víctima presentara una denuncia. La persona había adquirido un préstamo con los sospechosos cuatro meses antes y posteriormente empezó a recibir amenazas.

A partir de esa denuncia, los agentes desarrollaron diligencias para establecer cómo operaba la presunta organización y cuál era la participación de cada uno de sus integrantes.

Allanamientos permitieron detener a cuatro sospechosos

Los operativos se realizaron este miércoles a partir de las 5 a. m., cuando agentes judiciales allanaron dos viviendas en Cartago y detuvieron a los cuatro sospechosos.

Durante las diligencias, las autoridades decomisaron dosis de marihuana empacadas en bolsas plásticas, una balanza, dinero en efectivo, un vehículo Land Rover, una motocicleta, un arma de fuego, municiones, un teléfono celular y un pasamontañas.

Los artículos quedaron bajo custodia como parte de las diligencias relacionadas con el caso.

La investigación busca determinar las responsabilidades individuales de los detenidos en los presuntos préstamos gota a gota, así como en las amenazas, los cobros extorsivos y los actos de violencia denunciados por la víctima.