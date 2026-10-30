OIJ identifica a uno de los dos muertos hallados en carro en llamas: tenía 17 años

Una de las dos personas encontradas sin vida la noche de este jueves en calle Santa Clara, en Horquetas de Sarapiquí, es un adolescente, según la actualización del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El menor de edad fue localizado a pocos metros de un vehículo incendiado y presentaba heridas de bala en la cabeza, el pecho y la espalda. Su nombre no fue divulgado.

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En 3 puntos Una de las dos personas encontradas sin vida la noche de este jueves en calle Santa Clara, en Horquetas de Sarapiquí, es un adolescente, según la actualización del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El menor de edad fue localizado a pocos metros de un vehículo incendiado y presentaba heridas de bala en la cabeza, el pecho y la espalda. El OIJ mantiene la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, determinar el móvil y dar con la persona o las personas responsables.

El reporte de la emergencia ingresó a las 6:30 p. m. del jueves 29 de octubre, luego de una alerta sobre un automóvil que se encontraba en llamas.

Dentro del vehículo, las autoridades ubicaron un cuerpo calcinado. Debido a su estado, todavía no ha sido posible determinar su identidad ni establecer si corresponde a un hombre o a una mujer.

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Este hallazgo se dio a conocer desde la noche del jueves. Ahora, la información judicial permite precisar que la víctima encontrada fuera del automóvil era un adolescente.

Ambos cuerpos fueron remitidos a la Morgue Judicial para las respectivas autopsias. Los análisis forenses serán fundamentales para avanzar en la identificación de la persona localizada dentro del carro.

El OIJ mantiene la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, determinar el móvil y dar con la persona o las personas responsables.