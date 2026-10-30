Asaltos, secuestros, abusos sexuales y homicidios: la lista de crímenes de alias Agachado

Un peligroso sospechoso, considerado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como el presunto cabecilla de una violenta organización criminal que mantenía atemorizadas a familias de la Zona Norte, fue detenido la madrugada de este viernes durante un operativo de alto impacto realizado en Sarapiquí.

Se trata de un hombre de apellido Sánchez, conocido con el alias de “Agachado”, a quien las autoridades vinculan preliminarmente con al menos 12 asaltos a viviendas, varios de ellos cometidos contra adultos mayores y familias de alto perfil económico.

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La captura se produjo aproximadamente a las 3:00 de la madrugada, mediante un allanamiento ejecutado por unidades especiales del OIJ, entre ellas el equipo táctico CERP, la Unidad de Vigilancia y Seguimiento y agentes judiciales de Sarapiquí.

El director del OIJ, Michael Soto, confirmó que el sospechoso era uno de los principales objetivos de las autoridades debido a su presunta participación en una serie de delitos violentos que venían investigándose desde hace varios meses.

En 3 puntos Un peligroso sospechoso, considerado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como el presunto cabecilla de una violenta organización criminal que mantenía atemorizadas a familias… Se trata de un hombre de apellido Sánchez, conocido con el alias de “Agachado”, a quien las autoridades vinculan preliminarmente con al menos 12 asaltos a viviendas. La investigación permanece abierta y no se descarta que surjan nuevos delitos vinculados con esta estructura criminal.

Uno de los momentos más tensos del operativo ocurrió cuando el sospechoso presuntamente intentó arrebatarle el arma de reglamento a uno de los oficiales que participaban en su captura.

Según explicó Soto, el sujeto ofreció resistencia, pero la rápida intervención de los agentes permitió controlar la situación y concretar su detención.

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“El sujeto trató de quitarle una de las armas a uno de nuestros oficiales, no lográndolo, pero sí es un sujeto bastante violento, bastante escurridizo”, manifestó el jerarca policial.

El director judicial reconoció que anteriormente habían intentado capturarlo sin éxito, debido a las dificultades que representaba localizarlo y detenerlo.

Sin embargo, una planificación detallada y varias semanas de labores de inteligencia permitieron ejecutar exitosamente el allanamiento.

Asaltaban viviendas, retenían familias y cometían abusos sexuales

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Las investigaciones apuntan a que la organización criminal seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, principalmente personas adultas mayores y propietarios de viviendas de alto perfil económico.

Los delincuentes presuntamente realizaban labores de vigilancia y seguimiento antes de ingresar a las propiedades para cometer los asaltos.

Una vez dentro, mantenían a las víctimas privadas de libertad durante varias horas mientras ejecutaban los robos.

Soto reveló que en dos de los casos investigados también se registraron abusos sexuales, una circunstancia que agrava la naturaleza de los hechos atribuidos a esta estructura criminal.

Otro de los principales objetivos de los sospechosos era apoderarse de vehículos de alta gama, especialmente automotores tipo pick-up, que posteriormente eran trasladados para su comercialización en mercados ilegales de la capital.

El director del OIJ explicó que Sánchez era considerado el principal dirigente de la organización y uno de los responsables de la violencia que se venía registrando en la región.

Investigan si también estaría involucrado en homicidios

Pero las investigaciones contra “Agachado” podrían extenderse mucho más allá de los asaltos a viviendas.

Michael Soto confirmó que los agentes judiciales trabajan para determinar si el detenido también tendría alguna vinculación con varios homicidios ocurridos recientemente en la Zona Norte.

“Estamos también en un proceso de investigación y ahora esto sigue en desarrollo, donde podríamos estarlo también relacionando con varios homicidios en la zona ocurridos en los últimos días”, explicó.

Por el momento, esa posible relación se mantiene bajo investigación y las autoridades no han confirmado su participación en esos crímenes.

El jerarca tampoco descartó que el número de asaltos atribuidos al sospechoso aumente conforme avancen las diligencias judiciales.

Banda todavía tiene integrantes pendientes de capturar

Aunque la detención de Sánchez representa un golpe importante contra la organización, el OIJ confirmó que todavía existen otros sospechosos pendientes de captura.

Durante las últimas semanas, los investigadores habían realizado allanamientos relacionados con esta estructura criminal, en los cuales localizaron evidencia que permitió fortalecer las sospechas contra el presunto cabecilla.

De acuerdo con Soto, la organización llevaba varios meses operando en Sarapiquí y otros sectores de la Zona Norte, donde sus integrantes presuntamente cometían delitos contra personas previamente seleccionadas.

El director del OIJ calificó la captura como un resultado importante dentro de los esfuerzos por disminuir la criminalidad en esa región del país.

“Este es un golpe muy importante para tratar de disminuir la criminalidad en la Zona Norte y un trabajo que requirió bastantes semanas”, destacó.

El detenido será presentado ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica, mientras las autoridades continúan recopilando pruebas y desarrollando nuevas diligencias para identificar y capturar a los demás integrantes de la organización.

La investigación permanece abierta y no se descarta que surjan nuevos delitos vinculados con esta estructura criminal.