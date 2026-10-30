OIJ captura a dos sospechosos de perseguir y asesinar a balazos a joven en Pococí

Dos hombres sospechosos de participar en el asesinato de un joven de 25 años fueron detenidos la madrugada de este viernes 30 de octubre, durante dos allanamientos realizados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guácimo, en el sector de Ticabán, en La Rita de Pococí, Limón.

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Los detenidos fueron identificados con los apellidos Ureña, de 24 años, y Venegas, de 21, quienes figuran como sospechosos de participar directamente en un homicidio ocurrido el pasado 3 de septiembre en Palermo de Cariari.

En 3 puntos Dos hombres sospechosos de participar en el asesinato de un joven de 25 años fueron detenidos la madrugada de este viernes 30 de octubre. Los detenidos fueron identificados con los apellidos Ureña, de 24 años, y Venegas, de 21, quienes figuran como sospechosos de participar directamente en un homicidio ocurrido el pasado 3 de septiembre en Palermo de Cariari. El OIJ continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de este homicidio.

La víctima, un hombre de apellido Venegas, de 25 años, fue atacada a balazos cuando se encontraba en la vía pública.

Según el informe judicial, ese día dos sujetos que viajaban en una motocicleta se acercaron al joven y aparentemente abrieron fuego en su contra, provocándole heridas de gravedad.

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El hombre fue trasladado de emergencia a un centro médico en San José, donde permaneció internado. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció tres días después del ataque.

Investigación permitió identificar a sospechosos

Tras el homicidio, los agentes judiciales iniciaron una serie de diligencias para determinar quiénes estaban detrás del ataque armado.

Las investigaciones permitieron identificar e individualizar a los dos hombres que presuntamente participaron en el crimen, por lo que las autoridades coordinaron los allanamientos ejecutados este viernes, alrededor de las 4:00 a. m.

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Durante las intervenciones, los investigadores localizaron y decomisaron varias evidencias consideradas importantes para esclarecer lo sucedido.

Entre los indicios destaca una motocicleta que, según las sospechas policiales, habría sido utilizada por los responsables para movilizarse el día del homicidio.

También fueron decomisadas prendas de vestir que aparentemente coinciden con las utilizadas durante el ataque, así como otros elementos que serán analizados como parte de la investigación.

Los dos sospechosos fueron trasladados y puestos a las órdenes del Ministerio Público, junto con el respectivo informe policial, para que se determine su situación jurídica.

El OIJ continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de este homicidio.