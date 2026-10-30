Abogado llega a visitar a tres reos y le descubren celular oculto en el pantalón

Un abogado de apellido Jirón fue sorprendido por la Policía Penitenciaria cuando intentaba ingresar un teléfono celular oculto en la bolsa de su pantalón al CAI Calle Real, en Liberia, según la información oficial.

El hecho ocurrió el miércoles anterior, cuando el profesional se presentó al centro penitenciario para realizar una visita carcelaria a tres personas privadas de libertad.

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En 3 puntos Un abogado de apellido Jirón fue sorprendido por la Policía Penitenciaria cuando intentaba ingresar un teléfono celular oculto en la bolsa de su pantalón al CAI Calle Real, en Liberia, según la información oficial. El hecho ocurrió el miércoles anterior, cuando el profesional se presentó al centro penitenciario para realizar una visita carcelaria a tres personas privadas de libertad. Según las cifras de la Policía Penitenciaria, entre el 8 de mayo y el 29 de octubre se remitió a 390 personas a la Fiscalía por presuntamente intentar introducir artículos o sustancias ilícitas a los centros penitenciarios del país.

Durante los controles de seguridad, los oficiales detectaron el aparato y procedieron a decomisarlo. El teléfono portaba un chip y una tarjeta de memoria.

De acuerdo con el reporte institucional, la revisión permitió impedir que el dispositivo ingresara al centro penal. La información suministrada no precisa si el abogado fue remitido a la Fiscalía ni detalla otras actuaciones relacionadas con este caso.

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El decomiso se suma a otros intentos detectados en cárceles del país. En el CAI Carlos Luis Fallas, en Pococí, los oficiales encontraron dos celulares ocultos en la pretina del pantalón de un visitante de apellidos Aguilar Román, quien acudió a entregar una encomienda.

Además, en el Centro Penal Jorge de Bravo, dos personas de apellidos Rodríguez Castro y Sánchez Rojas fueron sorprendidas, en hechos separados, intentando introducir dispositivos de manos libres ocultos entre artículos de aseo y dentro de una encomienda.

Estas tres personas fueron remitidas a la Fiscalía correspondiente.

Según las cifras de la Policía Penitenciaria, entre el 8 de mayo y el 29 de octubre se remitió a 390 personas a la Fiscalía por presuntamente intentar introducir artículos o sustancias ilícitas a los centros penitenciarios del país.