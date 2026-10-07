OIJ detiene a tres menores sospechosos del homicidio de Kevin Kirby

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este miércoles 7 de octubre a tres menores de edad como sospechosos del homicidio del surfista costarricense Kevin Kirby Jiménez, de 27 años.

Los detenidos son dos mujeres, de 16 y 17 años, y un hombre de 15 años, quienes fueron capturados durante allanamientos realizados de manera simultánea en una vivienda de la ciudadela María Reina, en Hatillo, y otra casa ubicada en el cantón de Alajuelita.

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El operativo estuvo a cargo de la Sección Especializada Penal Juvenil del OIJ, en coordinación con la Fiscalía Penal Juvenil.

Los tres fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público. Ahora se valorará solicitar para ellos detención provisional, medida equivalente a la prisión preventiva en el sistema penal juvenil.

En 3 puntos El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este miércoles 7 de octubre a tres menores de edad como sospechosos del homicidio del surfista costarricense Kevin Kirby Jiménez, de 27 años. Los detenidos son dos mujeres, de 16 y 17 años, y un hombre de 15 años, quienes fueron capturados durante allanamientos realizados de manera simultánea en una vivienda de la ciudadela María Reina, en Hatillo. Por ahora, los tres menores permanecen a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades judiciales continúan recopilando elementos para determinar la responsabilidad de cada uno y establecer si otras personas deberán…

Kirby desapareció después de asistir a un cumpleaños

La investigación se remonta al 28 de septiembre de 2025, cuando Kirby fue visto por última vez cerca de las 3 p. m. en Sabanilla de Montes de Oca, después de asistir a un cumpleaños.

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El joven, vecino de Heredia y reconocido por su actividad como surfista, conducía una Ford Raptor gris oscuro.

Aproximadamente a las 5:30 p. m. dejó de responder las llamadas.

Tres días después, a las 2:59 a. m. del 1 de octubre, las autoridades localizaron un cuerpo debajo de un puente sobre el río María Aguilar, en la ruta de Circunvalación, en Hatillo 8.

La víctima presentaba múltiples golpes y heridas. Sus tatuajes fueron determinantes para establecer que se trataba de Kirby.

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OIJ reconstruyó cómo habría ocurrido el crimen

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, todo habría comenzado con un supuesto encuentro casual.

Los menores habrían abordado a Kirby con la aparente intención de conseguir droga para posteriormente irse de fiesta. Sin embargo, según la hipótesis policial, lo llevaron engañado hasta una vivienda ubicada en Hatillo.

Una vez dentro, presuntamente lo privaron de su libertad y lo sometieron a fuertes golpizas y torturas que terminaron provocándole la muerte.

El principal objetivo habría sido robarle tarjetas de crédito, dinero en efectivo y otros bienes, además de apoderarse de su vehículo.

La Ford Raptor fue abandonada posteriormente y localizada días después en Atenas.

Como parte de las pesquisas, el 3 de octubre de 2025, agentes de la Sección de Homicidios allanaron la vivienda de María Reina.

Los investigadores encontraron indicios de que, después del crimen, los sospechosos habrían intentado limpiar la escena y hasta lijar las paredes para eliminar evidencia.

Pese a esos intentos, los peritos forenses lograron localizar fluidos biológicos que se convirtieron en elementos importantes para la investigación.

Otro de los puntos claves fueron las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad.

Según la reconstrucción del OIJ, durante la madrugada el cuerpo habría sido colocado en el asiento trasero de una motocicleta para posteriormente trasladarlo hasta el sitio donde fue lanzado desde el puente.

Las grabaciones de ese recorrido permitieron a los investigadores obtener información relevante y generar alertas confidenciales que ayudaron a avanzar en el caso.

OIJ investiga posible participación de adultos

Aunque las tres personas detenidas son menores de edad, la investigación todavía no está cerrada.

El director del OIJ, Michael Soto, señaló que existe una hipótesis sobre una posible participación de adultos en los hechos.

Los investigadores consideran altamente probable que otras personas mayores de edad hayan colaborado con los menores, particularmente en aspectos logísticos relacionados con la privación de libertad y las agresiones sufridas por Kirby.

Por ahora, los tres menores permanecen a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades judiciales continúan recopilando elementos para determinar la responsabilidad de cada uno y establecer si otras personas deberán enfrentar acciones judiciales por el homicidio.