OIJ detiene a mujer que abastecía a vendedores de droga en San José

Una mujer que, según una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), presuntamente se encargaba de abastecer de droga a vendedores que operaban en vía pública, fue detenida junto con otro hombre durante un allanamiento realizado en San José.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la Sección Especializada Antidrogas del OIJ, quienes ingresaron este miércoles, alrededor de la 1 p. m., a un local ubicado en el sector de Distrito Hospital, Avenida 10.

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En el sitio fueron detenidos una mujer de apellido Luna y un hombre de apellido Gutiérrez, este último de nacionalidad nicaragüense. Ambos tienen entre 30 y 35 años y figuran como sospechosos del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos.

En 3 puntos Una mujer que, según una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), presuntamente se encargaba de abastecer de droga a vendedores que operaban en vía pública. El operativo estuvo a cargo de agentes de la Sección Especializada Antidrogas del OIJ, quienes ingresaron este miércoles, alrededor de la 1 p. m., a un local ubicado en el sector de Distrito Hospital, Avenida 10. El caso continúa bajo investigación para establecer las circunstancias de la presunta actividad de narcomenudeo y las responsabilidades que correspondan a cada uno de los sospechosos.

Las pesquisas comenzaron a principios de septiembre, después de que los agentes recibieran informaciones confidenciales sobre una supuesta actividad de narcomenudeo en vía pública.

A partir de esos datos, los investigadores realizaron diferentes diligencias y labores de vigilancia que, según el OIJ, permitieron corroborar la actividad que estaba siendo investigada.

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De acuerdo con las pesquisas, Luna habría tenido un papel relacionado con el abastecimiento de droga.

La mujer sería, en apariencia, quien suministraba las sustancias a personas encargadas de venderlas en la vía pública.

Por su parte, Gutiérrez figura como uno de los sospechosos que presuntamente se encargaban de realizar la venta.

Dinero y aparentes drogas fueron decomisados

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Durante el allanamiento, los agentes judiciales decomisaron cuatro teléfonos celulares y aproximadamente ₡330.000 en efectivo, distribuidos en diferentes denominaciones.

También localizaron aparentes drogas tipo marihuana y cocaína, además de otros elementos que ahora forman parte de la investigación.

Una vez detenidos, Luna y Gutiérrez quedaron a las órdenes de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, despacho que deberá determinar su situación jurídica.

El caso continúa bajo investigación para establecer las circunstancias de la presunta actividad de narcomenudeo y las responsabilidades que correspondan a cada uno de los sospechosos.