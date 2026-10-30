OIJ captura pareja de sicarios: Les decomisa prendas y moto usadas en un violento asesinato

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a dos hombres sospechosos de participar en un homicidio ocurrido en septiembre anterior en el sector de Palermo, en Cariari de Pococí, Limón.

Las capturas se realizaron este viernes 30 de octubre, durante dos allanamientos efectuados alrededor de las 4 a. m. en la comunidad de Ticabán, en el distrito de La Rita de Pococí.

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Los detenidos son dos hombres de apellidos Ureña, de 24 años, y Venegas, de 21 años, quienes figuran como sospechosos de participar directamente en el asesinato de un hombre de apellido Venegas, de 25 años.

De acuerdo con el informe policial, el homicidio ocurrió el pasado 3 de septiembre, cuando la víctima se encontraba en vía pública en el sector de Palermo.

En 3 puntos Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a dos hombres sospechosos de participar en un homicidio ocurrido en septiembre anterior en el sector de Palermo, en Cariari de Pococí, Limón. Las capturas se realizaron este viernes 30 de octubre, durante dos allanamientos efectuados alrededor de las 4 a. m. en la comunidad de Ticabán, en el distrito de La Rita de Pococí. El caso continúa bajo investigación del OIJ, que busca esclarecer las circunstancias del homicidio ocurrido en Palermo de Cariari y determinar la participación de los sospechosos en el ataque armado.

En apariencia, dos sujetos que viajaban en una motocicleta se acercaron al hombre y dispararon en su contra.

Debido a las heridas sufridas, el joven fue trasladado a un centro médico en San José, donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, falleció tres días después, cuando fue declarado sin signos vitales.

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OIJ decomisó ropa y una motocicleta durante los allanamientos

Tras realizar diversas diligencias de investigación, los agentes judiciales lograron identificar e individualizar a los dos hombres que fueron detenidos este viernes.

Durante los operativos, las autoridades también ubicaron y decomisaron varias evidencias que podrían estar relacionadas con el homicidio.

Entre los indicios figuran prendas de vestir que, en apariencia, habrían sido utilizadas el día de los hechos, así como una motocicleta que presuntamente habría servido para movilizar a los sospechosos.

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Además, los investigadores decomisaron otros elementos de interés para el caso, los cuales serán analizados como parte de las diligencias judiciales.

Sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público

Una vez finalizados los allanamientos, ambos hombres fueron puestos a la orden del Ministerio Público junto con el respectivo informe policial.

Ahora será esa instancia la encargada de determinar los pasos procesales correspondientes y las medidas que podrían solicitarse contra los detenidos.

El caso continúa bajo investigación del OIJ, que busca esclarecer las circunstancias del homicidio ocurrido en Palermo de Cariari y determinar la participación de los sospechosos en el ataque armado.