Estudiantes de universidades públicas anuncian nuevas protestas contra recortes al presupuesto

Las federaciones estudiantiles de las universidades públicas anunciaron que mantendrán las movilizaciones y preparan nuevas acciones de protesta para oponerse a los recortes presupuestarios que afectan a la educación superior.

El anuncio se realizó este viernes durante una conferencia de prensa convocada por la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica (Confecr), en la que participaron representantes de las cuatro federaciones estudiantiles: la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr), la de la Universidad Nacional (Feuna), la del Tecnológico de Costa Rica (Feitec) y la de la Universidad Estatal a Distancia (Feuned).

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Aunque la Universidad Técnica Nacional (UTN) no cuenta con una federación estudiantil, los representantes indicaron que mantienen comunicación con esa casa de enseñanza.

La presidenta de la Feuned, María Ortega, aseguró que el movimiento está dispuesto a participar en las negociaciones con el Gobierno y los diputados para defender el financiamiento de las universidades públicas.

En 3 puntos Las federaciones estudiantiles de las universidades públicas anunciaron que mantendrán las movilizaciones y preparan nuevas acciones de protesta para oponerse a los recortes presupuestarios que afectan a la educación superior. El anuncio se realizó este viernes durante una conferencia de prensa convocada por la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica (Confecr). El movimiento también insiste en que la representación estudiantil debe tener participación efectiva en las negociaciones y en los acuerdos relacionados con el financiamiento de la educación superior.

La dirigente también advirtió que los estudiantes saldrán a las calles “las veces que sea necesario”.

“Vamos a exigir nuestro derecho para crear. El movimiento estudiantil en todos sus niveles debe ser escuchado, ser parte de las negociaciones y no solo de negociaciones que al final no se cumplen”, manifestó Ortega.

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Plantón y vigilia el 2 de noviembre en la Plaza de la Democracia

Como parte de las acciones anunciadas, el movimiento estudiantil convocó a un plantón y una vigilia para el próximo lunes 2 de noviembre, a partir de las 3 p. m., en la Plaza de la Democracia, en San José.

Además, las federaciones acordaron mantener las movilizaciones en las calles, exigir espacios de participación en las conversaciones con el Gobierno y las diputaciones, y reclamar que los estudiantes sean escuchados en la toma de decisiones sobre el presupuesto universitario.

Ortega señaló que esta convocatoria será el inicio de otras medidas que podrían impulsar si continúan las decisiones presupuestarias que cuestionan.

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Estudiantes alertan sobre impacto en becas universitarias

La representante de la Feuned también advirtió que los recortes no afectan únicamente el funcionamiento de las universidades, sino que tienen consecuencias directas para quienes dependen de las becas para continuar sus estudios.

Explicó que muchos estudiantes deben trabajar y estudiar al mismo tiempo, por lo que los apoyos económicos resultan fundamentales para cubrir necesidades básicas como alimentación y vestimenta.

Por esa razón, el movimiento sostiene que las decisiones sobre el financiamiento universitario deben considerar la situación de la población estudiantil y garantizar su participación en las negociaciones.

Protestas coincidirán con discusión del Presupuesto Nacional 2027

Las nuevas movilizaciones se producirán en un momento clave de la discusión presupuestaria, debido al eventual inicio del análisis de mociones al Presupuesto Nacional de 2027 en la Asamblea Legislativa.

Además, para ese presupuesto ya fue aprobada una moción que recorta ₡8.048 millones correspondientes a fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2020 y 2021.

Las federaciones estudiantiles mantienen su oposición a las rebajas y aseguran que continuarán organizando acciones para defender los recursos destinados a las universidades públicas.

El movimiento también insiste en que la representación estudiantil debe tener participación efectiva en las negociaciones y en los acuerdos relacionados con el financiamiento de la educación superior.