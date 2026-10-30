Ministro de Justicia cuestiona a la Defensoría por visita de funcionarios al CACCO
Gabriel Aguilar criticó que cinco funcionarios del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura visitaran la nueva cárcel a pocos días del inicio de los traslados de privados de libertad.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, cuestionó públicamente a la Defensoría de los Habitantes luego de que cinco funcionarios del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura visitaran el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO).
El jerarca hizo el señalamiento mediante una publicación en la que indicó que los traslados de personas privadas de libertad hacia el nuevo centro penitenciario comenzaron hace apenas cinco días y que, para este viernes, ya había cinco funcionarios de la Defensoría en las instalaciones.
Aguilar manifestó su inconformidad con la rapidez de la visita y cuestionó que, según su criterio, esa misma diligencia no se refleje en la defensa de los ciudadanos que viven amenazados por la delincuencia.
“Ojalá esa misma ‘diligencia’ y ‘preocupación’ se reflejara en la defensa de los ciudadanos que viven amenazados por la delincuencia”, expresó el ministro.
Ministro cuestiona prioridades de la Defensoría
En su mensaje, el jerarca también puso en duda las prioridades de la institución encargada de proteger los derechos e intereses de los habitantes.
“¿Qué nos sorprende? Nada”, escribió Aguilar, antes de plantear una pregunta directa sobre el papel de la Defensoría.
“¿Cuáles son las prioridades de la Defensoría de los Habitantes?”, añadió en su publicación, que cerró con la frase: “Que los costarricenses juzguen”.
El pronunciamiento se produce en medio del inicio de operaciones del CACCO y del traslado de personas privadas de libertad a ese establecimiento penitenciario.
La visita del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se enmarca en las funciones de supervisión de las condiciones de privación de libertad y prevención de posibles vulneraciones de derechos humanos.
Hasta la información suministrada para esta nota, no se incluye una respuesta de la Defensoría de los Habitantes a los cuestionamientos planteados por el ministro.