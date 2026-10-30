Asesina de estadounidense en Liberia quedará tras las rejas: Esto ordenó un juez en su contra

La Fiscalía de Liberia consiguió que se ordenara un año de prisión preventiva contra una mujer sospechosa del homicidio de Marc Fleming, ocurrido el pasado 27 de setiembre en Playas del Coco, Guanacaste.

La medida cautelar fue dictada como parte del proceso penal que se sigue contra la mujer, quien figura como sospechosa de participar en la muerte de Fleming.

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En 3 puntos La Fiscalía de Liberia consiguió que se ordenara un año de prisión preventiva contra una mujer sospechosa del homicidio de Marc Fleming, ocurrido el pasado 27 de setiembre en Playas del Coco, Guanacaste. La medida cautelar fue dictada como parte del proceso penal que se sigue contra la mujer, quien figura como sospechosa de participar en la muerte de Fleming. La investigación continuará a cargo de las autoridades judiciales, que deberán reunir y analizar los elementos de prueba relacionados con la muerte de Fleming.

Con esta resolución, la investigada deberá permanecer en prisión preventiva durante un año, mientras las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

El caso está bajo investigación de las autoridades judiciales de Liberia. La Fiscalía solicitó la medida y consiguió que fuera ordenada por el juzgado correspondiente.

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La prisión preventiva es una medida cautelar que busca garantizar los fines del proceso penal y no representa una declaración de culpabilidad. La mujer mantiene su condición de sospechosa mientras avanza la investigación y se determina si existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio.

Los hechos que se investigan ocurrieron el 27 de setiembre en Playas del Coco, en el cantón de Carrillo, provincia de Guanacaste. Por el momento, la información suministrada por el Ministerio Público no detalla las circunstancias del homicidio ni las posibles causas del ataque.

La investigación continuará a cargo de las autoridades judiciales, que deberán reunir y analizar los elementos de prueba relacionados con la muerte de Fleming.