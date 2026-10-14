OIJ captura esta madrugada a importante jugador del Cartaginés

El futbolista del Club Sport Cartaginés, Carlos Barahona Jiménez, pasa de disputar un partido de primera división a quedar detenido horas después, como parte de una investigación por presuntos vínculos con préstamos extorsivos conocidos como “gota a gota”.

El lateral derecho, de 24 años, es capturado durante un allanamiento en su vivienda en Oreamuno, Cartago, la madrugada de este miércoles 14 de octubre.

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En 3 puntos El futbolista del Club Sport Cartaginés, Carlos Barahona Jiménez, pasa de disputar un partido de primera división a quedar detenido horas después. El lateral derecho, de 24 años, es capturado durante un allanamiento en su vivienda en Oreamuno, Cartago, la madrugada de este miércoles 14 de octubre. El defensor también cuenta con experiencia internacional tras jugar en el Apollon Limassol, de Chipre, antes de regresar al Cartaginés.

La intervención policial ocurre después de que Barahona participa como titular en el encuentro entre Cartaginés y Puntarenas FC, disputado la noche del martes 13 de octubre.

Las pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) apuntan a una posible relación del jugador con esa modalidad de préstamos. Su eventual participación y responsabilidad deben determinarse dentro del proceso judicial.

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Los créditos conocidos como “gota a gota” suelen ofrecer dinero de manera informal, con intereses elevados. El cobro puede convertirse en un mecanismo de intimidación mediante amenazas o agresiones cuando las personas no logran pagar.

Sin embargo, la información disponible no detalla cuáles acciones se le atribuyen específicamente al futbolista dentro de la investigación.

Barahona tiene contrato con el equipo brumoso hasta 2027 y recientemente integra la convocatoria de la Selección Nacional para la Liga de Naciones.

El defensor también cuenta con experiencia internacional tras jugar en el Apollon Limassol, de Chipre, antes de regresar al Cartaginés.