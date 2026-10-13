OIJ captura a dos sospechosos de asesinar a reconocido comunicador

El asesinato del comunicador guanacasteco Wilfredo Pizarro Bermúdez, de 51 años, dio un importante giro la mañana de este martes 13 de octubre, luego de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia capturaran a dos hombres sospechosos de participar en el crimen que conmocionó a Guanacaste.

Los detenidos son dos sujetos de 27 y 23 años. Uno de ellos fue identificado con el apellido Monterrey. Ambos fueron ubicados durante tres allanamientos realizados en distintas viviendas del cantón liberiano.

Publicidad

Dos de las intervenciones policiales se desarrollaron en barrio Corazón de Jesús, mientras que la tercera tuvo lugar en el sector de Martina Bustos.

Las investigaciones judiciales permitieron reconstruir parte de lo que aparentemente ocurrió la noche del 30 de julio, cuando Pizarro, quien colaboraba con el medio regional GuanaNoticias y también realizaba ocasionalmente servicios de transporte informal, recibió una solicitud para efectuar una carrera.

En 3 puntos El asesinato del comunicador guanacasteco Wilfredo Pizarro Bermúdez, de 51 años, dio un importante giro la mañana de este martes 13 de octubre. Los detenidos son dos sujetos de 27 y 23 años. El OIJ mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias y el móvil del homicidio.

De acuerdo con la versión preliminar del OIJ, el comunicador habría llegado hasta barrio Corazón de Jesús para recoger a quienes ahora figuran como sospechosos de su asesinato.

Posteriormente, los hombres se habrían trasladado hasta Cañas Dulces de Liberia, específicamente a unos 10 kilómetros de la entrada al sector conocido como Los Coyotes.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Fue en ese lugar donde, por razones que todavía se encuentran bajo investigación, Pizarro recibió varios disparos que acabaron con su vida.

Su cuerpo quedó abandonado en plena vía pública, mientras que los responsables del ataque aparentemente escaparon llevándose sus pertenencias y el vehículo en el que trabajaba.

Uno de los elementos importantes dentro de la investigación fue la localización del automóvil de la víctima, encontrado varios días después del homicidio en una vía pública de barrio Corazón de Jesús, precisamente uno de los sectores intervenidos por las autoridades durante los allanamientos de este martes.

El hallazgo del vehículo y otras diligencias desarrolladas por los investigadores formaron parte del proceso para esclarecer lo sucedido e identificar a los posibles responsables.

Publicidad

Durante los operativos de esta mañana, los agentes judiciales también decomisaron teléfonos celulares que serán analizados como parte de las pesquisas.

El asesinato de Pizarro causó consternación entre sus compañeros, familiares y conocidos, debido a su labor como comunicador en la provincia de Guanacaste.

Los dos detenidos serán remitidos al Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica y valorar las medidas cautelares correspondientes.

El OIJ mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias y el móvil del homicidio.