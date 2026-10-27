Fiscalía , DEA y PCD allanan casa de chino extraditable: ¿Qué se investiga y qué se busca?

La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos dirige este martes 27 de octubre un allanamiento en una vivienda ubicada en Granadilla de Curridabat, como parte de una investigación contra un hombre de apellidos Tam Zhang, requerido por las autoridades de Estados Unidos.

El imputado, de nacionalidad china y costarricense, permanece detenido a la espera de que se resuelva el proceso de extradición solicitado por ese país.

Publicidad

La diligencia se realiza como parte de un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Policía de Control de Drogas (PCD).

Según informó el Ministerio Público, el objetivo del allanamiento es recopilar evidencia que pueda incorporarse al expediente judicial 26-000007-1981-PE.

En 3 puntos La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos dirige este martes 27 de octubre un allanamiento en una vivienda ubicada en Granadilla de Curridabat, como parte de una investigación contra un hombre de apellidos Tam Zhang. El imputado, de nacionalidad china y costarricense, permanece detenido a la espera de que se resuelva el proceso de extradición solicitado por ese país. Por ahora, el Ministerio Público no ha divulgado más detalles sobre los resultados del allanamiento.

Investigan presunta dirección de una organización de narcotráfico

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Tam Zhang sería quien dirige una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Las autoridades investigan si el sospechoso negociaba directamente con compradores de droga y ofrecía cocaína para su exportación hacia Estados Unidos y Europa.

Estas actuaciones forman parte de las diligencias que buscan reunir pruebas sobre el presunto funcionamiento de la estructura y las actividades que se le atribuyen al imputado.

También investigan posibles transferencias internacionales de criptoactivos

La investigación no se limita al supuesto tráfico internacional de drogas. El Ministerio Público también indaga una posible actividad de legitimación de capitales.

Publicidad

Según la Fiscalía, se investiga si este delito se habría cometido mediante transferencias internacionales de criptoactivos, un aspecto sobre el que las autoridades buscan obtener evidencia durante el allanamiento.

La diligencia de este martes tiene como finalidad recopilar información de interés para el expediente, mientras continúa el proceso judicial contra el imputado.

Permanece detenido mientras se resuelve la extradición

Tam Zhang se encuentra detenido mientras las autoridades competentes resuelven la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

El caso cuenta con la colaboración de organismos nacionales e internacionales, en el marco de las investigaciones por presunto narcotráfico y legitimación de capitales.

Por ahora, el Ministerio Público no ha divulgado más detalles sobre los resultados del allanamiento. Las diligencias continúan dirigidas a incorporar elementos probatorios al expediente judicial.