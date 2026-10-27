Capturan a “Bikini Killer”, sospechosa de asesinar a empresario estadounidense en Guanacaste

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturaron este martes a una mujer de apellido Ortiz, de 22 años, conocida popularmente como “Bikini Killer”, quien figura como principal sospechosa del homicidio de un empresario estadounidense en Guanacaste.

La detención se llevó a cabo en San Felipe de Alajuelita, en San José, como parte de las diligencias relacionadas con la investigación por la muerte de Marc Fleming, un empresario de nacionalidad estadounidense de 72 años.

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En 3 puntos Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturaron este martes a una mujer de apellido Ortiz, de 22 años, conocida popularmente como “Bikini Killer”. La detención se llevó a cabo en San Felipe de Alajuelita, en San José, como parte de las diligencias relacionadas con la investigación por la muerte de Marc Fleming, un empresario de nacionalidad estadounidense de 72 años. La mujer quedó bajo custodia de las autoridades tras ser capturada por los agentes del OIJ.

Ortiz es señalada como la principal sospechosa del asesinato. Sin embargo, su responsabilidad en los hechos deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.

La captura de este martes se produjo después de que los agentes judiciales realizaran un primer intento por localizar y detener a la joven durante un allanamiento efectuado a mediados de octubre.

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En aquella ocasión, los investigadores no lograron ubicarla para concretar su detención. Ahora, las autoridades consiguieron capturarla en el distrito de San Felipe de Alajuelita.

El caso se relaciona con el homicidio de Fleming, de 72 años, ocurrido en Guanacaste. La investigación busca esclarecer las circunstancias de la muerte del empresario y determinar la eventual participación de la sospechosa.

La mujer quedó bajo custodia de las autoridades tras ser capturada por los agentes del OIJ.