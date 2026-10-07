OIJ allana casa de famoso productor de conciertos Don Stockwell por caso de lavado de dinero

Una investigación sobre el posible uso de dinero del narcotráfico en eventos lleva a las autoridades judiciales hasta las viviendas de dos conocidos productores de conciertos en Costa Rica: Don Stockwell y Hugo Barboza Benavides.

Según información publicada por La Nación, los allanamientos comienzan a las 4:00 a. m. de este miércoles 7 de octubre, como parte del Caso Éxodo, una pesquisa relacionada con la presunta organización criminal de Edwin Vargas García, conocido como alias Sobrino.

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La Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos dirige el operativo junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). En total, se desarrollan 22 diligencias en sectores como Escazú, Tibás, barrio México, Santa Ana y Curridabat, además de un inmueble en Cartago.

En 3 puntos Una investigación sobre el posible uso de dinero del narcotráfico en eventos lleva a las autoridades judiciales hasta las viviendas de dos conocidos productores de conciertos en Costa Rica: Don Stockwell y Hugo Barboza Benavides. Según información publicada por La Nación, los allanamientos comienzan a las 4:00 a. m. de este miércoles 7 de octubre, como parte del Caso Éxodo, una pesquisa relacionada con la presunta organización criminal de Edwin Vargas García. La información compartida no precisa si los dos productores han sido detenidos ni detalla los resultados de los allanamientos.

Uno de los puntos intervenidos es el condominio donde reside Stockwell, en Santa Ana. En Tibás, los agentes allanan la vivienda de Barboza, propietario de H Barboza Producciones.

La publicación también reporta una intervención en un condominio de Escazú donde viviría un tercer empresario, cuya identidad no se revela.

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El foco de la investigación es establecer si recursos provenientes de las actividades ilícitas atribuidas a la estructura de alias Sobrino se habrían utilizado en algunos eventos de los promotores incluidos en la pesquisa.

Las autoridades investigan presuntos delitos de tráfico de drogas y legitimación de capitales. Los allanamientos forman parte de las diligencias para esclarecer esos hechos y no constituyen una determinación de culpabilidad.

De acuerdo con La Nación, la investigación también comprende a un locutor comercial cuya voz ha aparecido en reconocidos programas de televisión. Su nombre tampoco se detalla en la información disponible.

Alias Sobrino permanece en prisión preventiva desde su detención, el 29 de enero de 2025, en Granadilla de Curridabat. Las autoridades lo señalan como supuesto líder de una agrupación dedicada a distribuir drogas en el este de San José.

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El operativo de esta madrugada también alcanza inmuebles relacionados con presuntos integrantes de esa estructura.

Stockwell es conocido por su participación en la llegada de artistas internacionales como Guns N’ Roses. Por su parte, Barboza ha gestionado espectáculos como el concierto de Grupo Firme realizado en el Estadio Nacional en marzo pasado.

La información compartida no precisa si los dos productores han sido detenidos ni detalla los resultados de los allanamientos.