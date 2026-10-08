¡Ocho horas de tortura por una deuda! Intentaron arrancarle los dientes a un menor: OIJ golpea a Los Maruja en Cartago

Una verdadera pesadilla vivió un menor de edad en Cartago, luego de que presuntos integrantes de la peligrosa organización criminal Los Maruja lo secuestraran y sometieran durante ocho horas a brutales torturas para obligar a su familia a pagar una deuda de un préstamo conocido como «gota a gota».

Los sospechosos le hicieron cortadas con un cuchillo, intentaron quebrarle los dedos y hasta procuraron arrancarle piezas dentales. Todo mientras lo mantenían privado de libertad en una vivienda ubicada en Blanquillo de San Rafael de Oreamuno, en Cartago.

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El caso ocurrió en mayo anterior, pero este jueves 8 de octubre dio un importante giro gracias al trabajo de investigación desarrollado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago, quienes ejecutaron dos allanamientos y lograron capturar a uno de los presuntos involucrados.

Se trata de Dylan Bonilla Aragón, detenido en la vivienda de su madre, ubicada en pleno centro de San Rafael de Oreamuno, a escasos 20 metros de la clínica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En 3 puntos Una verdadera pesadilla vivió un menor de edad en Cartago, luego de que presuntos integrantes de la peligrosa organización criminal Los Maruja lo secuestraran y sometieran durante ocho horas a brutales torturas para obligar a su familia a… Los sospechosos le hicieron cortadas con un cuchillo, intentaron quebrarle los dedos y hasta procuraron arrancarle piezas dentales. Los sospechosos mantienen su presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.

Simultáneamente, otro grupo de investigadores allanó una vivienda en Blanquillo, donde pretendían detener a Freyland Bonilla Aragón, hermano del capturado. Sin embargo, el sospechoso no se encontraba en el inmueble cuando ingresaron los agentes judiciales.

Precisamente, esta última propiedad tiene una particular importancia para la investigación: se trata de la misma casa donde presuntamente el menor permaneció secuestrado y fue sometido a las brutales torturas.

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Ocho horas de sufrimiento hasta que logró escapar

La investigación judicial se remonta a mayo de este año, cuando el adolescente fue privado de libertad para utilizarlo como instrumento de presión contra sus familiares.

La exigencia de los sospechosos estaba relacionada con el pago de una deuda adquirida mediante un préstamo informal bajo la modalidad «gota a gota».

Durante aproximadamente ocho horas, el joven habría permanecido cautivo en la vivienda de Blanquillo, donde sus captores lo sometieron a diferentes agresiones físicas.

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Entre los actos de tortura investigados figuran heridas provocadas con un cuchillo, intentos de fracturarle los dedos y de extraerle piezas dentales.

El propósito de semejante violencia habría sido obligar a sus familiares a conseguir el dinero exigido por los prestamistas.

Sin embargo, en medio de aquella situación, el adolescente consiguió escapar de sus captores.

Posteriormente, la familia presentó la denuncia que permitió a los agentes del OIJ de Cartago iniciar una investigación para identificar a los responsables.

Cuando los investigadores intervinieron inicialmente la vivienda donde habrían ocurrido los hechos, encontraron el lugar desocupado.

Desde entonces se desarrollaron diferentes diligencias judiciales que permitieron reconstruir lo sucedido, identificar a los presuntos responsables y gestionar los allanamientos ejecutados este jueves.

Un tercer sospechoso ya está en prisión preventiva

Las investigaciones señalan a tres hombres como presuntos participantes en el secuestro y las agresiones contra el menor.

Además de los hermanos Dylan y Freyland Bonilla Aragón, las autoridades relacionan con los hechos a Carlos Ramírez Badilla, conocido con el alias de «Canelo».

Este último fue capturado hace aproximadamente dos semanas por oficiales de la Fuerza Pública durante un operativo en el que fue interceptado cuando viajaba en un vehículo en el que se encontró un fusil AK-47.

Ramírez Badilla permanece actualmente en prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación, los tres sospechosos habrían participado en la retención y tortura del menor, así como en un segundo caso de características similares.

No obstante, en ese otro episodio la víctima decidió no interponer una denuncia formal.

Narcotráfico, préstamos y torturas: la peligrosa combinación

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es la utilización de préstamos «gota a gota» por parte de organizaciones vinculadas con el narcotráfico.

Estas estructuras estarían diversificando sus actividades criminales mediante la entrega de dinero a personas que necesitan financiamiento inmediato y que, en muchas ocasiones, no tienen acceso a créditos bancarios.

El ofrecimiento parece sencillo: dinero rápido, pocos requisitos y facilidades para obtener el préstamo.

Sin embargo, detrás de estas operaciones se esconden intereses sumamente elevados que pueden provocar que las deudas se vuelvan prácticamente imposibles de pagar.

Cuando las víctimas incumplen los pagos, algunos grupos criminales recurren a amenazas, agresiones y hasta secuestros para presionar a los deudores y sus familiares.

Los investigadores también mantienen bajo la lupa el posible uso de estos préstamos para introducir en la economía dinero procedente del narcotráfico.

De acuerdo con la información judicial, los mecanismos violentos de cobro se han convertido en una preocupación creciente tanto en Cartago como en otras regiones del país.

Los Maruja: una de las organizaciones más peligrosas de Cartago

Los Maruja figuran entre las estructuras criminales que han estado bajo investigación del OIJ de Cartago por su presunta participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y diferentes hechos violentos.

La organización ha sido vinculada con una serie de homicidios registrados durante este 2026, en medio de las disputas que mantienen diferentes grupos criminales por el control de territorios utilizados para distribuir drogas.

Entre sus rivales se mencionan estructuras como Los Gery, la organización conocida como El Gordo Julio y otras agrupaciones que operan en la provincia.

Estas confrontaciones han contribuido a generar un clima de violencia marcado por homicidios, ataques armados y enfrentamientos entre presuntos integrantes de bandas dedicadas a la comercialización de estupefacientes.

Ahora, las investigaciones también apuntan a la posible participación de miembros de Los Maruja en secuestros y torturas utilizados como mecanismo de presión para cobrar préstamos informales.

OIJ de Cartago mantiene la presión contra las bandas criminales

Los allanamientos realizados este jueves representan un nuevo avance del trabajo que viene desarrollando la Policía Judicial de Cartago para identificar y llevar ante la justicia a personas vinculadas con organizaciones criminales que operan en la provincia.

En este caso, los investigadores lograron avanzar desde la denuncia de un brutal secuestro ocurrido cinco meses atrás hasta identificar a tres presuntos responsables.

La operación permitió detener a Dylan Bonilla Aragón y allanar la vivienda donde presuntamente fue torturado el menor.

Aunque Freyland Bonilla Aragón no fue localizado durante el operativo en Blanquillo, las diligencias continúan para determinar su paradero.

Por su parte, Carlos Ramírez Badilla, alias «Canelo», permanece privado de libertad tras su detención en un operativo anterior.

El caso deja al descubierto la violencia extrema que pueden alcanzar las organizaciones criminales cuando utilizan el miedo, las amenazas y las agresiones físicas para exigir el pago de deudas.

Lo que comenzó como un préstamo económico terminó convirtiéndose en ocho horas de terror para un adolescente que, tras sufrir brutales agresiones, consiguió escapar y permitió que se iniciara una investigación que hoy comienza a dar resultados.

Los sospechosos mantienen su presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.