Nuevo video muestra momentos de terror que vivieron pasajeros durante persecución a chofer de buseta

Un nuevo video captó desde el interior de una buseta los momentos de tensión y temor que vivieron varios pasajeros durante la persecución de un conductor por parte de oficiales de la Policía de Tránsito.

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El caso ocurrió este lunes, alrededor de las 3:45 p. m., cerca del Proyecto Gol, sobre la vía que comunica Santa Ana con Belén, durante un operativo relacionado con cierres programados en barrio La Amistad.

La grabación surge como seguimiento al caso dado a conocer anteriormente y permite observar la persecución y el enfrentamiento desde la perspectiva de las personas que viajaban dentro del vehículo.

En 3 puntos Un nuevo video captó desde el interior de una buseta los momentos de tensión y temor que vivieron varios pasajeros durante la persecución de un conductor por parte de oficiales de la Policía de Tránsito. El caso ocurrió este lunes, alrededor de las 3:45 p. m., cerca del Proyecto Gol, sobre la vía que comunica Santa Ana con Belén, durante un operativo relacionado con cierres programados en barrio La Amistad. El caso continúa bajo investigación y las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes por la conducción, la desobediencia a las órdenes policiales y el enfrentamiento ocurrido durante la detención.

En el video se observa al conductor hablando por teléfono mientras circulaba en dirección hacia Santa Ana y aparentemente pedía ayuda por una persecución policial.

En determinado momento, un oficial se acercó a la buseta, pero el chofer avanzó nuevamente.

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La reacción generó desconcierto entre los pasajeros, quienes le preguntaron por qué no se había detenido ante la presencia de los oficiales.

Mientras continuaba la marcha, el conductor alegaba por teléfono que los policías intentaban bajarlo del vehículo.

La situación provocó temor entre los ocupantes, quienes permanecieron dentro de la buseta mientras el conductor seguía avanzando y los oficiales intentaban detenerlo.

Persecución y enfrentamiento quedaron grabados

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Según la Municipalidad de Belén, el conductor habría intentado atravesar uno de los cierres viales pese a que los oficiales le ordenaron detenerse.

El hombre continuó la marcha y aceleró mientras transportaba pasajeros.

Durante el seguimiento, los oficiales le habrían ordenado detenerse al menos cinco veces, pero el conductor ignoró las señales y las instrucciones.

En la grabación se escucha cómo el chofer pide ayuda y afirma que los oficiales pretenden sacarlo de la buseta.

La Policía de Tránsito volvió a ordenarle que se detuviera. Poco después, la puerta del conductor se abrió y uno de los oficiales manifestó que el hombre acababa de chocarlo.

Los funcionarios también le indicaron que estaban registrando la intervención con sus cámaras y le pidieron que descendiera.

El conductor se resistió a salir del vehículo.

En las imágenes se observa cómo los oficiales lo toman de las piernas para retirarlo de la buseta, mientras el hombre grita: “¡Ayuda!”.

Dos policías finalmente lograron controlarlo, mientras los pasajeros observaban atónitos lo que ocurría desde el interior.

Uno de los ocupantes abrió la puerta e intentó salir, pero una oficial le pidió que permaneciera tranquilo junto con los demás pasajeros.

La Municipalidad de Belén indicó que el conductor presuntamente lanzó patadas contra los oficiales, quienes utilizaron la fuerza para controlarlo.

De acuerdo con la información oficial, antes de la intervención el conductor habría circulado en contravía.

Un motociclista lo siguió durante varios metros e intentó indicarle que regresara a su carril, pero el chofer aparentemente ignoró la advertencia.

Posteriormente, la Policía de Tránsito inició la persecución.

La Municipalidad de Belén también informó que el conductor portaba una tobillera electrónica.

Tras ser detenido, fue puesto a las órdenes de la Fiscalía, donde se le investiga por el presunto delito de resistencia agravada.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes por la conducción, la desobediencia a las órdenes policiales y el enfrentamiento ocurrido durante la detención.