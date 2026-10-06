Noche sangrienta: Ataque a balazos cobra la vida de dos personas en las afueras de un Ebais

Dos hombres fueron asesinados a balazos la noche de este martes en Concepción de Alajuelita, en un hecho que es investigado por las autoridades.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, los cuerpos de emergencia se desplazaron hasta las cercanías del Ebais de la localidad luego de recibir el aviso sobre las víctimas.

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En 3 puntos Dos hombres fueron asesinados a balazos la noche de este martes en Concepción de Alajuelita, en un hecho que es investigado por las autoridades. Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, los cuerpos de emergencia se desplazaron hasta las cercanías del Ebais de la localidad luego de recibir el aviso sobre las víctimas. La información permanece en desarrollo mientras las autoridades avanzan con las diligencias correspondientes.

Al llegar al sitio, los paramédicos encontraron a los dos hombres sin vida.

Debido a que ambos habían fallecido, los socorristas dejaron la escena en manos de las autoridades policiales, mientras se esperaba la llegada de los agentes judiciales.

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Personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) deberá realizar el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos hasta la morgue judicial.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre la identidad de los fallecidos ni sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque.

Los agentes judiciales deberán investigar qué ocurrió y recopilar evidencia en el sitio para determinar cómo se produjo el doble homicidio.

La información permanece en desarrollo mientras las autoridades avanzan con las diligencias correspondientes.