No se quedaron de brazos cruzados! Así aprovecharon los equipos grandes el parón de La Sele

El fútbol de Primera División de Costa Rica estuvo detenido durante varias semanas por los compromisos de la Selección Nacional, pero los principales clubes no utilizaron el receso de la misma manera.

Con el Apertura 2026 entrando en su segunda vuelta, los equipos aprovecharon el tiempo para recuperar futbolistas, ajustar conceptos y, en algunos casos, disputar partidos de fogueo.

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Saprissa: descanso, recuperación y puesta a punto

El líder del campeonato, Saprissa, tomó una ruta diferente.

En 3 puntos El fútbol de Primera División de Costa Rica estuvo detenido durante varias semanas por los compromisos de la Selección Nacional, pero los principales clubes no utilizaron el receso de la misma manera. Con el Apertura 2026 entrando en su segunda vuelta, los equipos aprovecharon el tiempo para recuperar futbolistas, ajustar conceptos y, en algunos casos, disputar partidos de fogueo. La jornada 10 comenzará el viernes 9 de octubre con Sporting-Cartaginés , Inter San Carlos recibirá a Pérez Zeledón, mientras que Alajuelense visitará a Puntarenas .

El conjunto dirigido por Hernán Medford concedió alrededor de cuatro días y medio de vacaciones a sus jugadores, antes de regresar al trabajo pensando en conservar el primer lugar de la clasificación.

El receso también fue considerado una oportunidad para recuperar futbolistas que arrastraban molestias físicas, entre ellos Kendall Waston, además de esperar la recuperación de otros jugadores.

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Posteriormente, los morados retomaron los entrenamientos para fortalecer el funcionamiento colectivo y preparar un calendario que será bastante exigente.

Saprissa llega al reinicio como líder con 21 puntos, tres más que Cartaginés. Su primer compromiso de la segunda vuelta será ante Escorpiones.

El segundo lugar del campeonato aprovechó el parón de una manera más competitiva.

Cartaginés disputó un partido de preparación frente a Pérez Zeledón en el estadio Fello Meza y ganó 2-0, con goles de Diego González y Manuel Morán.

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El conjunto dirigido por Amarini Villatoro utilizó el compromiso para mantener ritmo competitivo y afinar detalles antes del regreso oficial del campeonato.

Los brumosos tienen además un octubre cargado, porque no solamente buscarán mantenerse cerca de Saprissa en el torneo nacional, sino que también tendrán compromisos internacionales.

Alajuelense: nueva era y partido de preparación

En Alajuelense el parón tuvo un ingrediente especial: Óscar “Macho” Ramírez tomó las riendas del equipo y tuvo varias semanas para trabajar su idea futbolística.

El técnico aprovechó el tiempo disponible para conocer mejor a su plantel, corregir detalles y preparar su debut oficial en esta nueva etapa.

Además, la Liga disputó un fogueo contra Sarchí, partido que terminó con victoria rojinegra 3-1.

Los goles manudos fueron obra de Creichel Pérez, en dos ocasiones, y Luis Díaz.

Para Alajuelense, el receso resultó especialmente importante porque Ramírez necesitaba tiempo de trabajo antes de afrontar una segunda vuelta en la que el equipo está obligado a recuperar terreno.

Los rojinegros terminaron la primera vuelta en el quinto lugar con 14 puntos.

El campeón nacional llegó al receso en una situación completamente distinta.

Herediano marcha en la parte baja de la clasificación y Paulo César Wanchope necesitaba aprovechar cada entrenamiento para intentar cambiar la dinámica del equipo.

Los florenses disputaron un partido de fogueo ante AD Rosario de Naranjo, equipo de la Liga de Ascenso, y consiguieron una victoria por 2-1.

El encuentro se disputó en cuatro tiempos de 35 minutos, una modalidad utilizada para darle minutos a diferentes jugadores y trabajar aspectos específicos.

Más allá del resultado, el fogueo permitió a Wanchope observar alternativas y mantener activos a sus futbolistas antes de una segunda vuelta en la que Herediano prácticamente no tiene margen para seguir dejando puntos.

Saprissa llega como líder; Cartaginés es su principal perseguidor; Alajuelense estrena oficialmente la era de Óscar Ramírez y Herediano necesita reaccionar con urgencia.

El receso permitió a cada uno trabajar de acuerdo con sus necesidades: descanso y recuperación para Saprissa, competencia para Cartaginés, adaptación a un nuevo entrenador para Alajuelense y búsqueda de respuestas para Herediano.

Ahora la pelota vuelve a rodar y será en los partidos oficiales donde se comprobará cuál de esas estrategias dio mejores resultados.

La jornada 10 comenzará el viernes 9 de octubre con Sporting-Cartaginés , Inter San Carlos recibirá a Pérez Zeledón, mientras que Alajuelense visitará a Puntarenas , Herediano será casa ante San Carlos y Saprissa cerrará la jornada contra Escorpiones.