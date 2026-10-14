¡No se deje engañar! MEP desmiente calendario escolar 2027 que circula en redes

La expectativa por conocer cómo quedará el calendario escolar 2027 en Costa Rica está provocando que comiencen a circular fechas que, por ahora, no cuentan con el respaldo oficial del Ministerio de Educación Pública (MEP).

La institución salió al paso de publicaciones difundidas en redes sociales y aclaró que todavía no ha comunicado oficialmente las fechas que regirán el próximo curso lectivo, por lo que pidió a estudiantes, padres de familia y docentes no dar por válidos calendarios o propuestas difundidas fuera de sus canales oficiales.

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El MEP incluso compartió una de las imágenes que circulan en redes identificándola como información falsa.

Esa es precisamente una de las preguntas que todavía permanece sin respuesta oficial.

En 3 puntos La expectativa por conocer cómo quedará el calendario escolar 2027 en Costa Rica está provocando que comiencen a circular fechas que, por ahora, no cuentan con el respaldo oficial del Ministerio de Educación Pública (MEP). La institución salió al paso de publicaciones difundidas en redes sociales y aclaró que todavía no ha comunicado oficialmente las fechas que regirán el próximo curso lectivo. Por ahora hay una certeza: el calendario escolar está en proceso de reorganización, pero las fechas que actualmente circulan en redes sociales no deben considerarse oficiales hasta que el MEP haga el anuncio definitivo.

Hasta este lunes 13 de octubre, el MEP no ha publicado las fechas definitivas de inicio y finalización de las clases de 2027 ni la distribución oficial de las vacaciones.

Una revisión de las publicaciones más recientes del Ministerio tampoco muestra todavía la presentación del nuevo calendario.

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Esto es especialmente importante porque durante las últimas semanas se ha discutido la posibilidad de introducir cambios importantes en la organización del curso lectivo, incluida una reducción de los días de clases efectivas con estudiantes.

Que las fechas que circulan sean falsas no significa que el MEP haya abandonado sus planes de modificar el calendario.

El pasado 18 de setiembre, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, informó oficialmente sobre avances en una propuesta que busca ampliar el concepto de “día lectivo”.

El planteamiento pretende que dentro de los 200 días establecidos puedan contabilizarse no solamente las clases tradicionales con estudiantes, sino también capacitación y formación docente y actividades pedagógicas científicas, técnicas, artísticas, deportivas y recreativas.

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La iniciativa fue discutida con ministros de Educación de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, junto con Belice y República Dominicana.

En aquella ocasión, Sánchez aseguró que posteriormente se presentaría públicamente cómo quedaría el calendario escolar 2027.

Durante toda esta discusión también ha tomado fuerza la posibilidad de regresar a un modelo en el que el periodo efectivo de clases se concentre principalmente entre marzo y noviembre.

Sin embargo, el MEP todavía no ha anunciado oficialmente que las clases de 2027 comenzarán en marzo ni que finalizarán en noviembre.

Tampoco se conocen oficialmente las fechas de Semana Santa, vacaciones de medio año o el inicio del periodo largo de vacaciones de fin de curso.

Por esa razón, cualquier publicación que presente actualmente esas fechas como definitivas debe tomarse con cautela.

El Ministerio informó que será mediante sus propios canales y por medio de sus jerarcas que se darán a conocer las fechas definitivas del curso lectivo 2027. La advertencia cobra especial relevancia ante el enorme interés que ha generado el eventual cambio.

Como referencia, durante 2026 las clases comenzaron el 23 de febrero y finalizarán el 9 de diciembre. Semana Santa quedó establecida del 29 de marzo al 5 de abril, mientras que las vacaciones de medio periodo fueron del 6 al 17 de julio.

Para 2027, en cambio, todavía habrá que esperar.

Por ahora hay una certeza: el calendario escolar está en proceso de reorganización, pero las fechas que actualmente circulan en redes sociales no deben considerarse oficiales hasta que el MEP haga el anuncio definitivo.