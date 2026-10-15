Niños entre latas y un búnker blindado: OIJ captura a dos hermanos en Guararí

Dos hermanos quedan detenidos la mañana de este jueves 15 de octubre durante una intervención del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en un supuesto punto de venta de drogas en Villa Paola, en Guararí de San Francisco de Heredia.

En el interior de la estructura hay al menos dos niños pequeños mientras los investigadores realizan las diligencias. La presencia de los menores expone una de las situaciones más preocupantes del operativo: su permanencia en un espacio donde, presuntamente, se comercializan estupefacientes.

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En 3 puntos Dos hermanos quedan detenidos la mañana de este jueves 15 de octubre durante una intervención del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en un supuesto punto de venta de drogas en Villa Paola, en Guararí de San Francisco de Heredia. En el interior de la estructura hay al menos dos niños pequeños mientras los investigadores realizan las diligencias. El caso mantiene bajo investigación la presunta venta de drogas atribuida a los dos hermanos.

Uno de los detenidos es un hombre de apellidos Osorio Martínez. La otra sospechosa es su hermana. Ambos son capturados alrededor de las 6:11 a. m.

Para llegar hasta ellos, los agentes deben recorrer pasillos estrechos entre paredes de lata y bajar unas gradas. Al menos tres cámaras de seguridad están instaladas a lo largo del acceso.

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El ingreso toma varios minutos debido a las barreras colocadas en la estructura. La primera puerta tiene gruesas láminas metálicas que obligan a los investigadores a utilizar una herramienta de corte para abrir paso.

Detrás aparece un segundo obstáculo: una puerta de hierro asegurada con platinas, cadenas y candados. Los oficiales también consiguen vencer esa barrera y entrar al inmueble, donde detienen a los sospechosos.

El supuesto búnker está construido con paredes de lata y sostenido sobre pilotes de madera. Dentro, los niños caminan por el espacio mientras se desarrolla la intervención policial.

El caso mantiene bajo investigación la presunta venta de drogas atribuida a los dos hermanos. Su eventual responsabilidad penal deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.