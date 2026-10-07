Ni la cárcel frenó a la estructura de Sobrino: Fiscalía va tras una fortuna que liga al narco con conciertos

La captura de alias Sobrino no habría frenado a su organización. Aunque el supuesto cabecilla permanece preso desde enero de 2025, la estructura seguía funcionando e incluso era dirigida desde las cárceles, según afirma el fiscal general, Carlo Díaz.

Ese es el escenario que las autoridades buscan cortar con el Caso Éxodo: detener a quienes presuntamente mantienen activa la agrupación y quitarle los bienes que sostienen sus operaciones.

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El operativo de este miércoles incluye 22 allanamientos y deja detenidas a las 18 personas que figuraban como objetivos de captura, confirma Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Entre ellas están los productores de conciertos Don Stockwell y Hugo Barboza, además de la esposa de este último.

En 3 puntos La captura de alias Sobrino no habría frenado a su organización. Ese es el escenario que las autoridades buscan cortar con el Caso Éxodo: detener a quienes presuntamente mantienen activa la agrupación y quitarle los bienes que sostienen sus operaciones. Con las capturas realizadas, las autoridades continúan el recuento de los decomisos y el análisis financiero.

La nueva investigación se desprende de la operación Granero, ejecutada en enero de 2025, cuando fue detenido Edwin Vargas García, conocido como Sobrino, en un condominio de Granadilla de Curridabat.

Pero el encarcelamiento de los líderes no habría sido suficiente para desarticular al grupo.

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Díaz explica que la Fiscalía persigue lo que denomina “persistencia criminal”: organizaciones que continúan sus actividades pese a tener a sus cabecillas detenidos.

Por eso, el golpe apunta también al patrimonio. Las autoridades buscan incautar o inmovilizar aproximadamente ₡700 millones entre propiedades, vehículos y otros bienes, según la estimación preliminar expuesta por Soto.

Ese monto se suma a cerca de ₡800 millones decomisados durante la operación Granero entre activos, dinero en efectivo, joyas y otros recursos. Solo las joyas que poseía Sobrino en aquel momento estaban valoradas en unos ₡42 millones, detalla el director del OIJ.

La pesquisa describe una presunta estructura que habría diversificado el dinero generado por el narcotráfico en distintas actividades económicas.

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Una de las líneas alcanza la producción de eventos artísticos. Según Soto, los investigadores identifican una inversión de $859 mil en tres espectáculos realizados entre 2024 y 2025, en los que participaron Stockwell y Barboza.

El director del OIJ aclara que los artistas internacionales no tienen relación con los hechos investigados y evita identificar los eventos.

Otra línea se concentra en una parte del grupo que presuntamente trasladaba oro fundido hacia Estados Unidos. También se investigan inversiones inmobiliarias y de ganado.

Entre los detenidos hay personas vinculadas, según Soto, con distintas actividades bajo pesquisa, como lotería clandestina, préstamos gota a gota, extorsiones y narcotráfico.

El director judicial señala además que la presunta organización había sido relacionada con homicidios y distribución de drogas en diferentes sectores del país.

Al momento del informe, los agentes contabilizan cerca de diez vehículos y motocicletas de alta gama, siete armas de fuego y efectivo cuyo monto todavía no está determinado.

Uno de los allanamientos, en Turrúcares, estuvo cerca de terminar en un enfrentamiento. Soto relata que un sospechoso salió con una escopeta cuando ingresaba el grupo táctico, pero acató las órdenes policiales y desistió de atacar.

Con las capturas realizadas, las autoridades continúan el recuento de los decomisos y el análisis financiero. El objetivo señalado por Díaz es desarticular la organización y quitarle la capacidad económica que le habría permitido seguir funcionando con sus líderes presos.