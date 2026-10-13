¡Ni dentro de su casa logró salvarse! Sicario persiguió a hombre y lo acribilló a balazos en Desamparados

Un hombre de 34 años vivió sus últimos momentos intentando escapar de un pistolero que lo persiguió hasta el interior de su propia vivienda, donde finalmente lo asesinó de múltiples disparos la noche de este lunes en Torremolinos de Desamparados, San José.

La víctima fue identificada por las autoridades judiciales como un hombre de apellido Céspedes, quien recibió varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

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El homicidio ocurrió pasadas las 9 de la noche, cuando el hombre regresaba a su casa sin imaginar que estaba a punto de convertirse en víctima de un ataque armado.

Corrió para salvar su vida, pero el atacante lo siguió

En 3 puntos Un hombre de 34 años vivió sus últimos momentos intentando escapar de un pistolero que lo persiguió hasta el interior de su propia vivienda. La víctima fue identificada por las autoridades judiciales como un hombre de apellido Céspedes, quien recibió varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo. El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias del ataque e identificar al hombre que siguió a Céspedes hasta su vivienda para dispararle.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Céspedes llegó al vecindario a bordo de una motocicleta, la cual guardó en una vivienda cercana donde aparentemente acostumbraba utilizar la cochera.

Posteriormente, caminó hasta su residencia, ubicada a poca distancia.

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Sin embargo, cuando se disponía a ingresar a la propiedad, fue interceptado por un sujeto armado que comenzó a dispararle.

En un intento desesperado por ponerse a salvo, el hombre corrió hacia el interior de su casa, buscando protección de los disparos.

Según la versión que investigan las autoridades, el sospechoso ingresó detrás de la víctima y, una vez dentro de la vivienda, continuó disparándole en repetidas ocasiones hasta dejarlo gravemente herido.

Céspedes murió en el lugar, mientras que el responsable escapó y permanece prófugo.

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Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar evidencia que permita esclarecer el crimen.

Durante la inspección, los investigadores localizaron múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo de la víctima.

También recolectaron indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses para su respectivo análisis.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Por ahora, las autoridades no han establecido el móvil del asesinato ni han informado sobre personas detenidas.

El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias del ataque e identificar al hombre que siguió a Céspedes hasta su vivienda para dispararle.