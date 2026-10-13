Netflix da un golpe en el fútbol: transmitirá el Mundial 2030 en España y Andorra

Netflix entra con fuerza en las transmisiones del fútbol mundial. La compañía anuncia este martes 13 de octubre la adquisición de los derechos audiovisuales exclusivos del Mundial 2030 para España y Andorra, donde ofrecerá los 104 partidos en directo.

La cobertura incluirá programas antes de los encuentros, durante el descanso y después del pitazo final, además de resúmenes diarios y contenidos previos al torneo.

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En 3 puntos Netflix entra con fuerza en las transmisiones del fútbol mundial. La cobertura incluirá programas antes de los encuentros, durante el descanso y después del pitazo final, además de resúmenes diarios y contenidos previos al torneo. La compra amplía la relación de Netflix con la FIFA: la plataforma también cuenta con los derechos de los mundiales femeninos de 2027 y 2031 para Estados Unidos y Canadá.

El acuerdo también contempla que en España pueda verse gratuitamente un partido por jornada. Netflix ofrecerá a una cadena nacional de televisión abierta un paquete con todos los encuentros de la selección española, las dos semifinales y la final. El canal y los detalles de esa colaboración se anunciarán posteriormente.

“Pocos acontecimientos unen tanto a la gente como un Mundial”, afirma Bela Bajaria, directora jefe de Contenidos de Netflix, en el comunicado de la empresa.

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España compartirá la organización con Portugal y Marruecos. Además, Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán un partido cada uno como parte de la celebración de los cien años de la competición, cuya primera edición se disputó en territorio uruguayo en 1930.

La compra amplía la relación de Netflix con la FIFA: la plataforma también cuenta con los derechos de los mundiales femeninos de 2027 y 2031 para Estados Unidos y Canadá. Este nuevo anuncio corresponde a España y Andorra y no incluye derechos de transmisión para Costa Rica.