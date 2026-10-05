Muere exdiputada del PLN: compañeros de partido lamentan su partida

El fallecimiento de la exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Hilda González, fue confirmado este lunes, generando mensajes de pesar entre quienes compartieron con ella durante su trayectoria política.

La noticia trascendió luego de que el también exlegislador Óscar Núñez comunicara su muerte mediante una publicación en su perfil de Facebook.

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En 3 puntos El fallecimiento de la exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Hilda González, fue confirmado este lunes, generando mensajes de pesar entre quienes compartieron con ella durante su trayectoria política. La noticia trascendió luego de que el también exlegislador Óscar Núñez comunicara su muerte mediante una publicación en su perfil de Facebook. Por el momento no han trascendido públicamente mayores detalles relacionados con las causas de su muerte ni sobre los actos fúnebres.

“Ha partido a la casa del Padre doña Hilda González, compañera exdiputada”, expresó Núñez en el mensaje, en el que recordó con cariño a quien fue su compañera de agrupación política.

El exdiputado destacó además la amistad y los ideales que compartieron, al tiempo que expresó un mensaje de solidaridad para los familiares y personas cercanas a González.

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“De la gloria de Dios goces querida amiga y compañera de ideales”, escribió.

La noticia de su fallecimiento comenzó a generar reacciones entre personas vinculadas al PLN y allegados a la exlegisladora, quienes recuerdan su paso por la vida política nacional.

Por el momento no han trascendido públicamente mayores detalles relacionados con las causas de su muerte ni sobre los actos fúnebres.