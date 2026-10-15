Montículos ocultaban sexo, drogas y delitos: autoridades acaba con escondite de delincuentes en Turrialba

Los montículos de tierra les permitían esconderse de las autoridades y de las miradas de quienes pasaban por la entrada de Los Laureles, en Turrialba. Detrás de esas barreras, algunas personas consumían drogas, mantenían relaciones sexuales y se ocultaban para cometer delitos contra la propiedad, según informa la Municipalidad.

El gobierno local interviene este jueves 15 de octubre el terreno para eliminar los montículos y recuperar un espacio que, de acuerdo con su reporte, se había convertido en un punto de inseguridad para los vecinos.

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En 3 puntos Los montículos de tierra les permitían esconderse de las autoridades y de las miradas de quienes pasaban por la entrada de Los Laureles, en Turrialba. El gobierno local interviene este jueves 15 de octubre el terreno para eliminar los montículos y recuperar un espacio que, de acuerdo con su reporte, se había convertido en un punto de inseguridad para los vecinos. Con la eliminación de los montículos, el gobierno local busca quitar la barrera que facilitaba el ocultamiento y reducir las condiciones de inseguridad en la entrada de Los Laureles.

La Municipalidad también vincula el sitio con actividades de venta y tráfico de drogas, así como con condiciones de contaminación e insalubridad.

A la preocupación por la inseguridad se sumaba el riesgo sanitario. Según las autoridades municipales, las condiciones del terreno favorecían la aparición de criaderos del mosquito transmisor del dengue.

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El alcalde Carlos Hidalgo Flores supervisa los trabajos junto con la Policía Municipal y asegura que las intervenciones continuarán.

“No vamos a permitir búnkeres en ningún espacio y tampoco focos de contaminación, insalubridad ni inseguridad en ninguna propiedad. Seguiremos actuando siempre en garantía de la ley y del debido proceso”, afirma Hidalgo.

La actuación en Los Laureles se suma a otras intervenciones que la Municipalidad reporta en sectores como Lomas del Río, La Cecilia, San Cayetano y Campabadal, donde ha eliminado estructuras utilizadas como búnkeres.

Entre los antecedentes también figuran la demolición de un búnker frente a la escuela Nuestra Señora de Sión y la intervención de un edificio ruinoso frente a la gasolinera JSM, señalado como un lugar utilizado para esconderse y consumir drogas.

Con la eliminación de los montículos, el gobierno local busca quitar la barrera que facilitaba el ocultamiento y reducir las condiciones de inseguridad en la entrada de Los Laureles.