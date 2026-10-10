¡Misterioso hallazgo en Orosi! Encuentran cuerpo a la orilla de un río y un cuchillo cerca de la escena

Un misterioso hallazgo mantiene movilizados a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago, luego de que vecinos localizaran un cuerpo sin vida a la orilla de un río en el sector de Río Macho, en Orosi.

El descubrimiento se produjo este sábado y fue reportado de inmediato a las autoridades policiales, quienes se desplazaron hasta el lugar para atender la situación.

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En 3 puntos Un misterioso hallazgo mantiene movilizados a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago, luego de que vecinos localizaran un cuerpo sin vida a la orilla de un río en el sector de Río Macho, en Orosi. El descubrimiento se produjo este sábado y fue reportado de inmediato a las autoridades policiales, quienes se desplazaron hasta el lugar para atender la situación. De momento, la investigación se encuentra en una fase preliminar y se espera que las diligencias judiciales permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Posteriormente, investigadores del OIJ de Cartago llegaron a la escena para iniciar las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo (no ha trascendido si se trata de un hombre o una mujer).

Uno de los aspectos que llama la atención de este caso es que, según los informes preliminares, cerca del sitio donde apareció el cuerpo también fue localizado un cuchillo, el cual será recolectado como evidencia por los agentes judiciales.

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Sin embargo, hasta el momento se desconoce si este objeto tiene alguna relación con la muerte de la persona.

Las autoridades tampoco han establecido las causas del fallecimiento, por lo que no se puede determinar si se trata de una muerte accidental, natural o producto de algún hecho delictivo.

El cuerpo será trasladado a la Medicatura Forense, donde los especialistas realizarán los análisis correspondientes para determinar con claridad la causa de muerte.

De momento, la investigación se encuentra en una fase preliminar y se espera que las diligencias judiciales permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.