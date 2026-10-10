¡Ministro de Justicia bajo la lupa! Fiscalía General investiga presuntas agresiones a reos durante operativo en La Reforma

Una intervención policial realizada este viernes 9 de octubre en el centro penitenciario La Reforma, en Alajuela, terminó bajo investigación judicial debido a denuncias sobre presuntas agresiones contra privados de libertad y la participación del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas.

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este sábado que las diligencias se encuentran bajo la dirección del fiscal general de la República, Carlo Díaz, debido a que los hechos investigados involucran a un miembro de los Supremos Poderes.

Las pesquisas buscan determinar qué ocurrió durante una requisa ejecutada por la Policía Penitenciaria y la denominada Fuerza Élite, en la que estuvo presente el jerarca de Justicia.

En 3 puntos Una intervención policial realizada este viernes 9 de octubre en el centro penitenciario La Reforma, en Alajuela. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este sábado que las diligencias se encuentran bajo la dirección del fiscal general de la República, Carlo Díaz. Mientras el Ministerio de Justicia sostiene que únicamente se realizó una operación de seguridad penitenciaria, las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer lo sucedido.

Versiones preliminares señalan que al menos 40 privados de libertad habrían sufrido golpes durante la intervención. Sin embargo, esa cifra y las circunstancias de las supuestas agresiones todavía no han sido confirmadas por las autoridades judiciales.

Denunciaron hasta la supuesta muerte de un reo

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La situación adquirió mayor relevancia luego de que un abogado particular alertara al sistema de emergencias 9-1-1 sobre la supuesta muerte de un privado de libertad de apellido González.

Ante la gravedad del señalamiento, el Ministerio de Justicia y Paz informó que se efectuó una revisión inmediata en el módulo donde permanece recluido el hombre.

Según la institución, los funcionarios encontraron al privado de libertad durmiendo y en buenas condiciones de salud, al igual que sus compañeros de celda.

La cartera rechazó categóricamente la versión sobre su fallecimiento y negó que durante el operativo se produjeran enfrentamientos o actos de maltrato contra los internos.

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Asimismo, explicó que la presencia del ministro Gabriel Aguilar obedeció a una requisa rutinaria para localizar armas y otros objetos prohibidos dentro del establecimiento penitenciario.

Ministro enfrenta otro expediente judicial

Este nuevo episodio surge pocos días después de que la Fiscalía General abriera una causa penal contra Aguilar por el presunto delito de abuso de autoridad, relacionada con un video divulgado por el propio Ministerio de Justicia sobre una intervención en la cárcel de Puntarenas.

Se trata de un expediente distinto al de los acontecimientos registrados este viernes en La Reforma.

Por ahora, corresponderá al OIJ y al Ministerio Público determinar si durante la reciente intervención se cometieron acciones contrarias a la ley y establecer las eventuales responsabilidades.

La apertura de estas diligencias no implica que se haya demostrado la comisión de un delito.

Mientras el Ministerio de Justicia sostiene que únicamente se realizó una operación de seguridad penitenciaria, las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer lo sucedido.