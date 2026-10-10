Ministro de Justicia arremete contra fiscal general y lanza una fuerte revelación

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, lanzó fuertes cuestionamientos contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, luego de que trascendiera la apertura de una investigación por presuntas agresiones contra privados de libertad durante un operativo policial en el centro penitenciario La Reforma.

El jerarca sorprendió al asegurar que actualmente acumula ocho causas penales en su contra, cinco de ellas por presunto abuso de autoridad, situación que, según sus declaraciones, le genera serias dudas sobre la actuación del Ministerio Público.

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Las manifestaciones se producen en medio de la controversia por una requisa realizada este viernes en el complejo penitenciario, donde surgieron denuncias sobre supuestos maltratos contra varios reclusos.

Aguilar no solamente rechazó las acusaciones, sino que aprovechó su pronunciamiento de este sábado 10 de octubre para dirigir sus cuestionamientos directamente contra el fiscal general.

En 3 puntos El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, lanzó fuertes cuestionamientos contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez. El jerarca sorprendió al asegurar que actualmente acumula ocho causas penales en su contra, cinco de ellas por presunto abuso de autoridad, situación que, según sus declaraciones. Hasta el momento, las cifras sobre las ocho causas y su naturaleza corresponden a las afirmaciones del jerarca, sin que en este pronunciamiento se aporte un desglose oficial de los expedientes judiciales.

"Que la Fiscalía haya abierto una investigación, pues no me sorprende", manifestó el ministro.

Seguidamente, recordó unas declaraciones que brindó durante una entrevista esta misma semana, en las cuales cuestionó la rapidez con la que, según él, se abren expedientes en su contra.

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"Yo decía media palabra y Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República, abría de inmediato una causa penal", expresó.

El ministro sostuvo que durante el lunes y martes de esta semana se abrieron nuevas causas, con lo que, según su versión, la cifra acumulada llegó a ocho investigaciones penales.

"Cinco de ellas por abuso de autoridad, eso llama poderosamente la atención", agregó.

Niega agresiones y asegura que todo se trata de denuncias sin fundamento

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En relación con los hechos denunciados en La Reforma, Aguilar rechazó categóricamente que durante el operativo se produjeran agresiones o maltratos contra la población penitenciaria.

Según explicó, la intervención correspondió a una requisa rutinaria efectuada en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, durante la cual se utilizaron escáneres móviles para localizar objetos prohibidos.

El operativo permitió, de acuerdo con su versión, decomisar una importante cantidad de armas punzocortantes que permanecían ocultas dentro de las celdas.

El jerarca considera que la próxima apertura del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) está generando tensión entre los privados de libertad, situación que, a su criterio, podría estar relacionada con las denuncias divulgadas.

También confirmó que, mientras permanecía en el centro penitenciario, recibió información sobre una huelga de hambre en uno de los pabellones.

Aguilar aseguró que acudió personalmente al lugar, conversó con los reclusos y finalmente estos aceptaron recibir los alimentos.

También desmiente supuesta muerte de recluso

Otro de los señalamientos que el ministro rechazó fue la versión sobre el supuesto fallecimiento de un privado de libertad durante los acontecimientos.

Aguilar afirmó que dicha información es falsa y cuestionó a quienes han divulgado versiones que considera malintencionadas.

La posición del ministro contrasta con las denuncias que motivaron la intervención de las autoridades judiciales para esclarecer lo sucedido durante la requisa.

La investigación deberá determinar si existieron actuaciones irregulares y establecer las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.

Mientras tanto, las declaraciones de Aguilar abren un nuevo frente de confrontación entre el titular de Justicia y el fiscal general, en un escenario marcado por las investigaciones penales que, según el propio ministro, se mantienen en su contra.

Hasta el momento, las cifras sobre las ocho causas y su naturaleza corresponden a las afirmaciones del jerarca, sin que en este pronunciamiento se aporte un desglose oficial de los expedientes judiciales.