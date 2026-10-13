Ministerio de Justicia ordena suspender visitas de familiares y abogados en estas cárceles

Las personas que tienen previsto acudir este miércoles 14 de octubre a los centros penitenciarios del complejo occidente deberán tomar en cuenta cambios en las visitas y la entrega de encomiendas.

El Ministerio de Justicia y Paz anuncia medidas temporales debido a las acciones operativas relacionadas con la apertura del Centro de Alta Contención y el Crimen Organizado (CACCO).

Publicidad

En 3 puntos Las personas que tienen previsto acudir este miércoles 14 de octubre a los centros penitenciarios del complejo occidente deberán tomar en cuenta cambios en las visitas y la entrega de encomiendas. El Ministerio de Justicia y Paz anuncia medidas temporales debido a las acciones operativas relacionadas con la apertura del Centro de Alta Contención y el Crimen Organizado (CACCO). La institución precisa que las medidas se aplicarán únicamente el miércoles 14 de octubre de 2026 y en los centros penitenciarios ubicados en el complejo occidente.

Durante ese día quedan suspendidas las visitas especiales, las visitas de abogados y el ingreso de grupos voluntarios.

Además, la institución reprogramará la entrega de encomiendas y las visitas íntimas. El comunicado no detalla las nuevas fechas para estos servicios.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Según Justicia, los cambios responden a la coordinación institucional necesaria para atender las necesidades operativas vinculadas con la apertura del nuevo centro.

La institución precisa que las medidas se aplicarán únicamente el miércoles 14 de octubre de 2026 y en los centros penitenciarios ubicados en el complejo occidente.