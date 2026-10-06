Messi le dice adiós a la Selección Argentina: el fútbol mundial se prepara para una noche histórica

Llegó el día que muchos aficionados argentinos no querían que llegara. Lionel Messi se despedirá oficialmente de la selección argentina este martes, cuando la Albiceleste enfrente a Benín en un partido amistoso en el estadio Monumental.

El encuentro está programado para las 8:00 p. m., hora de Argentina, y tendrá como principal protagonista al capitán argentino, quien utilizará por última vez la camiseta número 10 con la selección. Las entradas se agotaron y la Asociación del Fútbol Argentino prepara una ceremonia especial para homenajearlo.

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El último capítulo de una historia inolvidable

Messi anunció el pasado 31 de agosto su retiro de la selección argentina, después de una carrera internacional que comenzó en 2005.

En 3 puntos Llegó el día que muchos aficionados argentinos no querían que llegara. El encuentro está programado para las 8:00 p. m., hora de Argentina, y tendrá como principal protagonista al capitán argentino, quien utilizará por última vez la camiseta número 10 con la selección. El fútbol argentino comienza así a despedir a su gran capitán.

A sus 39 años, el delantero del Inter Miami llega a esta despedida convertido en el máximo goleador histórico de Argentina. Ante Benín disputará su partido número 208 con la Albiceleste, después de acumular 125 goles en sus 207 apariciones anteriores.

Su recorrido con Argentina estuvo marcado inicialmente por las críticas y las derrotas, pero terminó transformándose en una de las etapas más exitosas de la historia del seleccionado.

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Messi conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, fue protagonista de otras grandes campañas mundialistas y continentales con la camiseta albiceleste.

La AFA diseñó una jornada especial para despedir al capitán. Habrá homenajes, música, espectáculos y una ceremonia después del partido para reconocer su trayectoria.

También se utilizará una camiseta especialmente diseñada para la ocasión, con elementos relacionados con la bandera argentina y el número 10.

En las gradas estarán miles de aficionados que buscarán acompañar al jugador que durante más de 20 años representó a Argentina en seis Copas del Mundo.

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En medio de toda la expectativa estará la selección de Benín, dirigida por el alemán Gernot Rohr.

Para el conjunto africano será una oportunidad excepcional de enfrentarse a Argentina, pero el foco estará inevitablemente sobre Messi. Incluso jugadores benineses han expresado públicamente su admiración por el astro argentino antes del encuentro.

Más allá del resultado, el partido tendrá un significado especial: será la última vez que Messi vista oficialmente la camiseta de la selección argentina.

El fútbol argentino comienza así a despedir a su gran capitán. Y cuando el balón ruede en el Monumental, quedará una pregunta inevitable en el ambiente: ¿cómo se despide una leyenda que ya forma parte de la historia?