MEP y Fuerza Pública refuerzan seguridad en centros educativos para frenar acercamiento de grupos criminales

El Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) buscan fortalecer la seguridad de los estudiantes mediante una mayor coordinación entre las autoridades educativas y policiales de todo el país.

Como parte de ese esfuerzo, los 27 directores regionales de Educación sostuvieron una reunión con representantes regionales de la Fuerza Pública para exponer las principales necesidades y situaciones de riesgo que enfrentan los centros educativos en sus comunidades.

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El encuentro pretende que las autoridades de seguridad conozcan de primera mano las condiciones particulares de cada región y puedan orientar sus decisiones y acciones preventivas de acuerdo con las necesidades identificadas.

En 3 puntos El Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) buscan fortalecer la seguridad de los estudiantes mediante una mayor coordinación entre las autoridades educativas y policiales de todo el país. Como parte de ese esfuerzo, los 27 directores regionales de Educación sostuvieron una reunión con representantes regionales de la Fuerza Pública para exponer las principales necesidades y situaciones de riesgo que enfrentan los centros… El trabajo conjunto pretende proteger a niños, niñas y jóvenes, así como reducir las posibilidades de que las estructuras criminales se acerquen a los centros educativos o influyan en la población estudiantil.

La iniciativa también busca impedir que la delincuencia y las estructuras criminales encuentren oportunidades para acercarse a la población estudiantil.

Buscan evitar que menores sean captados por grupos criminales

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Uno de los objetivos prioritarios de la coordinación entre Educación, Seguridad y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) es cerrar espacios a las organizaciones criminales que intentan captar a personas menores de edad y alejarlas del sistema educativo.

Para ello, las instituciones apuestan por una comunicación más cercana entre sus representantes regionales, con el propósito de detectar situaciones de riesgo y articular respuestas según las características de cada comunidad.

La estrategia parte de identificar las necesidades de los centros educativos en cada territorio, en lugar de abordar todas las situaciones de la misma manera.

MEP destaca importancia de entornos seguros

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El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, señaló que la seguridad es una condición fundamental para que los estudiantes puedan asistir a clases y continuar con su formación.

“Queremos que cada estudiante pueda ingresar a su centro educativo en un entorno seguro y regresar de la misma manera a su hogar. La seguridad también es una condición indispensable para aprender y permanecer en las aulas”, afirmó.

La coordinación entre ambos ministerios busca que las autoridades regionales compartan información sobre los riesgos que enfrentan las comunidades educativas y fortalezcan las medidas de prevención.

El trabajo conjunto pretende proteger a niños, niñas y jóvenes, así como reducir las posibilidades de que las estructuras criminales se acerquen a los centros educativos o influyan en la población estudiantil.