Menores de edad son reclutados y ahora forman parte de peligrosa banda narco de Cartago

Varios menores de edad habrían sido reclutados por la banda conocida como “Los Gery” para realizar ventas de droga al menudeo en las calles de San Diego de La Unión, Cartago.

El uso de adolescentes forma parte de las líneas de investigación desarrolladas por las autoridades contra esta peligrosa estructura dedicada al narcomenudeo en comunidades vulnerables.

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La situación salió a la luz durante un operativo de la Policía de Control de Drogas (PCD), que realizó cuatro allanamientos para detener a integrantes de la organización.

De manera paralela, autoridades judiciales allanaron otros cuatro inmuebles con el objetivo de ubicar y aprehender a varios menores que, presuntamente, eran utilizados por la banda para distribuir drogas en la vía pública.

En 3 puntos Varios menores de edad habrían sido reclutados por la banda conocida como “Los Gery” para realizar ventas de droga al menudeo en las calles de San Diego de La Unión, Cartago. El uso de adolescentes forma parte de las líneas de investigación desarrolladas por las autoridades contra esta peligrosa estructura dedicada al narcomenudeo en comunidades vulnerables. La investigación continúa para establecer el nivel de participación de cada sospechoso y determinar el papel que habrían desempeñado los menores dentro de la organización.

EL OIJ, que realizó los operativos en conjunto con la PCD, confirmó que uno de los menores, de 16 años, fue detenido.

Banda habría incorporado a menores para vender droga

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Según la investigación, los menores cumplirían funciones dentro de la operación de “Los Gery”, principalmente relacionadas con la venta de drogas en espacios públicos.

La incorporación de personas menores de edad permitiría a la organización ampliar sus puntos de distribución y delegar en ellos labores de narcomenudeo en las calles.

Las autoridades buscan determinar cómo fueron contactados los menores, qué funciones cumplían y quiénes estarían detrás de su incorporación a la estructura criminal.

Por tratarse de personas menores de edad, su situación será atendida bajo las disposiciones especiales que establece la legislación costarricense.

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El caso forma parte del Plan Escudo, estrategia que busca intervenir con mayor rapidez las estructuras dedicadas al narcomenudeo y reducir la violencia asociada con esta actividad.

PCD suma 26 detenidos vinculados con “Los Gery”

Durante el operativo, la PCD detuvo a tres adultos relacionados con la banda.

Una de las detenidas es una mujer de apellido Barrera, quien cuenta con antecedentes por resistencia a la autoridad. También fue detenido su compañero sentimental, de apellido Borbón, quien no registra antecedentes.

El tercer detenido es un hombre nicaragüense de apellido Lazo, conocido como “Rasta”, quien tampoco cuenta con antecedentes.

Uno de los inmuebles allanados funcionaba como una pulpería que, según las autoridades, habría sido utilizada como fachada para encubrir la venta de drogas.

En las intervenciones también se decomisó una cantidad importante de droga destinada al comercio al menudeo.

Con estas nuevas detenciones, la PCD contabiliza 26 personas aprehendidas y vinculadas con la estructura de “Los Gery”.

La investigación continúa para establecer el nivel de participación de cada sospechoso y determinar el papel que habrían desempeñado los menores dentro de la organización.