Megaoperativo sacude al país: más de 80 allanamientos contra peligrosa red vinculada con robos, drogas y homicidios

Un gigantesco despliegue policial comenzó desde las 4:00 de la madrugada de este viernes en diferentes puntos del país, como parte de una ofensiva judicial contra una presunta organización criminal vinculada con robos de combustible, asaltos a contenedores, narcotráfico y hasta homicidios.

La operación, considerada una de las más grandes de este año, contempla más de 80 allanamientos simultáneos en viviendas, propiedades y otros inmuebles ubicados principalmente en Moín, Limón, Heredia y otras localidades del territorio nacional.

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El objetivo de las autoridades es desarticular una estructura delictiva investigada mediante dos causas judiciales denominadas Portus y Conexión, así como detener a por lo menos 48 personas presuntamente relacionadas con sus actividades.

Entre los principales sospechosos figura un hombre de apellidos Delgado Sandí, conocido con el alias de «Chon», vecino de Liverpool, en el distrito de Río Blanco, Limón.

En 3 puntos Un gigantesco despliegue policial comenzó desde las 4:00 de la madrugada de este viernes en diferentes puntos del país, como parte de una ofensiva judicial contra una presunta organización criminal vinculada con robos de combustible. La operación, considerada una de las más grandes de este año, contempla más de 80 allanamientos simultáneos en viviendas, propiedades y otros inmuebles ubicados principalmente en Moín, Limón. Por ahora, las investigaciones buscan determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos en los diferentes hechos delictivos atribuidos a la organización.

Este sujeto fue detenido durante el operativo, que también incluyó el allanamiento de su vivienda.

De los asaltos a tráileres a delitos más graves

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Las investigaciones comenzaron a raíz de una serie de robos de combustible y asaltos contra conductores de vehículos de carga pesada.

Presuntamente, los delincuentes interceptaban los tráileres para apoderarse de los contenedores y de mercancías que transportaban, entre ellas llantas, productos de higiene personal y otros artículos de valor comercial.

Sin embargo, conforme avanzaron las pesquisas, las autoridades encontraron posibles vínculos de la estructura con otros delitos de mayor gravedad, entre ellos homicidios, tráfico de drogas y legitimación de capitales.

Estas conexiones ampliaron considerablemente el alcance de la investigación judicial y llevaron a las autoridades a desarrollar una operación de gran magnitud para intentar desarticular la presunta organización.

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El operativo es dirigido por la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, junto con la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, con participación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los investigadores también indagan la posible comisión del delito de asociación ilícita, ante las sospechas de que los involucrados actuaban como parte de una estructura criminal organizada.

Los allanamientos continúan en desarrollo y se espera que durante las próximas horas las autoridades brinden un balance oficial de los detenidos, las evidencias decomisadas y los resultados de esta operación.

Por ahora, las investigaciones buscan determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos en los diferentes hechos delictivos atribuidos a la organización.