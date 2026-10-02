¡La droga iba escondida en los tenis! Mujer termina detenida tras intentar meter marihuana a una cárcel

Lo que parecía una simple entrega de zapatos tenis para un privado de libertad terminó con el decomiso de aparente marihuana y una mujer trasladada ante las autoridades judiciales.

El hecho ocurrió en el Centro de Atención Institucional (CAI) de Limón, donde oficiales de la Policía Penitenciaria descubrieron una sustancia sospechosa que una visitante intentaba introducir mediante una encomienda.

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En 3 puntos Lo que parecía una simple entrega de zapatos tenis para un privado de libertad terminó con el decomiso de aparente marihuana y una mujer trasladada ante las autoridades judiciales. El hecho ocurrió en el Centro de Atención Institucional (CAI) de Limón, donde oficiales de la Policía Penitenciaria descubrieron una sustancia sospechosa que una visitante intentaba introducir mediante una encomienda. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar las eventuales responsabilidades de la mujer involucrada.

La mujer, identificada con el apellido Sequeira, llegó con unos zapatos deportivos destinados a un privado de libertad de apellido Alvarado.

Sin embargo, durante la revisión de los artículos, los agentes encontraron cinco envoltorios de plástico transparente que contenían aparente picadura de marihuana, con un peso aproximado de 49,5 gramos.

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El hallazgo permitió frustrar el ingreso de la sustancia al centro penitenciario.

Tras el decomiso, los oficiales coordinaron con la Fiscalía de Limón, que ordenó el traslado de la mujer, junto con la evidencia y la documentación correspondiente, para continuar con las diligencias judiciales.

La Policía Penitenciaria destacó que este tipo de intervenciones forma parte de los controles permanentes sobre visitantes y encomiendas, mediante los cuales se busca impedir que drogas y otros artículos prohibidos lleguen a manos de las personas privadas de libertad.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar las eventuales responsabilidades de la mujer involucrada.